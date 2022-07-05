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В Подмосковье за сутки умер один пациент с коронавирусом - РИА Новости, 05.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220705/koronavirus-1800319871.html
В Подмосковье за сутки умер один пациент с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умер один пациент с коронавирусом - РИА Новости, 05.07.2022
В Подмосковье за сутки умер один пациент с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 185 человек, сообщает во вторник портал Стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:37
2022-07-05T11:37
распространение коронавируса
россия
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 185 человек, сообщает во вторник портал Стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончался один человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 193 человека.
https://ria.ru/20220705/koronavirus-1800312410.html
россия
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россия, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:37 05.07.2022
 
В Подмосковье за сутки умер один пациент с коронавирусом

В Подмосковье за сутки выявили 185 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники везут пациента по соединительному коридору карантинного центра в Коммунарке
Медицинские сотрудники везут пациента по соединительному коридору карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинские сотрудники везут пациента по соединительному коридору карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 185 человек, сообщает во вторник портал Стопкоронавирус.рф.
По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончался один человек.
Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 193 человека.
Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
11:26Распространение коронавируса
В Москве за сутки госпитализировали 139 пациентов с COVID-19
 
Распространение коронавирусаРоссияМосковская область (Подмосковье)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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