https://ria.ru/20220705/koronavirus-1800319871.html

В Подмосковье за сутки умер один пациент с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умер один пациент с коронавирусом - РИА Новости, 05.07.2022

В Подмосковье за сутки умер один пациент с коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 185 человек, сообщает во вторник портал Стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T11:37

2022-07-05T11:37

2022-07-05T11:37

распространение коронавируса

россия

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 185 человек, сообщает во вторник портал Стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончался один человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 193 человека.

https://ria.ru/20220705/koronavirus-1800312410.html

россия

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии