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В Коми начали выпускать упаковку под брендом Komipak - РИА Новости, 05.07.2022
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В Коми начали выпускать упаковку под брендом Komipak
В Коми начали выпускать упаковку под брендом Komipak - РИА Новости, 05.07.2022
В Коми начали выпускать упаковку под брендом Komipak
Продукция в упаковке под брендом Komipak регионального производителя появилась в магазинах Республики Коми, сообщает первый заместитель председателя... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T19:03
2022-07-05T19:21
республика коми
экономика
технологии
россия
импортозамещение
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Продукция в упаковке под брендом Komipak регионального производителя появилась в магазинах Республики Коми, сообщает первый заместитель председателя правительства региона Эльмира Ахмеева."Сегодня в условиях внешних санкций рынок страны стал переориентироваться на российское производство. Уже со вчерашнего дня на полках магазинов появился продукт в новой упаковке тетрапак, которую производит наше региональное предприятие "Сыктывкарский лесопромышленный комплекс", - написала она в своем Telegram-канале.По ее словам, производство нового продукта под брендом Komipak - это ответ на санкции."Мощности предприятия позволяют производить 25 тысяч тонн упаковки в месяц. Выгодным преимуществом Komipak является то, что он имеет беленый поверхностный слой и подходит для полноцветной печати", - отметила Ахмеева.
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республика коми, экономика, технологии, россия, импортозамещение
19:03 05.07.2022 (обновлено: 19:21 05.07.2022)
 
В Коми начали выпускать упаковку под брендом Komipak

В Коми появилась продукция в упаковке регионального производителя под брендом Komipak

© Фото : AkhmeevaElmira/TelegramПродукция в упаковке, изготовленная предприятием под брендом Komipak в Республике Коми
Продукция в упаковке, изготовленная предприятием под брендом Komipak в Республике Коми - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Фото : AkhmeevaElmira/Telegram
Продукция в упаковке, изготовленная предприятием под брендом Komipak в Республике Коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Продукция в упаковке под брендом Komipak регионального производителя появилась в магазинах Республики Коми, сообщает первый заместитель председателя правительства региона Эльмира Ахмеева.
"Сегодня в условиях внешних санкций рынок страны стал переориентироваться на российское производство. Уже со вчерашнего дня на полках магазинов появился продукт в новой упаковке тетрапак, которую производит наше региональное предприятие "Сыктывкарский лесопромышленный комплекс", - написала она в своем Telegram-канале.
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По ее словам, производство нового продукта под брендом Komipak - это ответ на санкции.
"Мощности предприятия позволяют производить 25 тысяч тонн упаковки в месяц. Выгодным преимуществом Komipak является то, что он имеет беленый поверхностный слой и подходит для полноцветной печати", - отметила Ахмеева.
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