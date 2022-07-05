19:03 05.07.2022 (обновлено: 19:21 05.07.2022)
В Коми начали выпускать упаковку под брендом Komipak
В Коми появилась продукция в упаковке регионального производителя под брендом Komipak
© Фото : AkhmeevaElmira/TelegramПродукция в упаковке, изготовленная предприятием под брендом Komipak в Республике Коми
Продукция в упаковке, изготовленная предприятием под брендом Komipak в Республике Коми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Продукция в упаковке под брендом Komipak регионального производителя появилась в магазинах Республики Коми, сообщает первый заместитель председателя правительства региона Эльмира Ахмеева.
"Сегодня в условиях внешних санкций рынок страны стал переориентироваться на российское производство. Уже со вчерашнего дня на полках магазинов появился продукт в новой упаковке тетрапак, которую производит наше региональное предприятие "Сыктывкарский лесопромышленный комплекс", - написала она в своем Telegram-канале.
По ее словам, производство нового продукта под брендом Komipak - это ответ на санкции.
"Мощности предприятия позволяют производить 25 тысяч тонн упаковки в месяц. Выгодным преимуществом Komipak является то, что он имеет беленый поверхностный слой и подходит для полноцветной печати", - отметила Ахмеева.