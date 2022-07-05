https://ria.ru/20220705/komipak-1800505227.html

В Коми начали выпускать упаковку под брендом Komipak

В Коми начали выпускать упаковку под брендом Komipak - РИА Новости, 05.07.2022

В Коми начали выпускать упаковку под брендом Komipak

Продукция в упаковке под брендом Komipak регионального производителя появилась в магазинах Республики Коми, сообщает первый заместитель председателя... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T19:03

2022-07-05T19:03

2022-07-05T19:21

республика коми

экономика

технологии

россия

импортозамещение

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Продукция в упаковке под брендом Komipak регионального производителя появилась в магазинах Республики Коми, сообщает первый заместитель председателя правительства региона Эльмира Ахмеева."Сегодня в условиях внешних санкций рынок страны стал переориентироваться на российское производство. Уже со вчерашнего дня на полках магазинов появился продукт в новой упаковке тетрапак, которую производит наше региональное предприятие "Сыктывкарский лесопромышленный комплекс", - написала она в своем Telegram-канале.По ее словам, производство нового продукта под брендом Komipak - это ответ на санкции."Мощности предприятия позволяют производить 25 тысяч тонн упаковки в месяц. Выгодным преимуществом Komipak является то, что он имеет беленый поверхностный слой и подходит для полноцветной печати", - отметила Ахмеева.

https://ria.ru/20220628/rossiya-1798501441.html

республика коми

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика коми, экономика, технологии, россия, импортозамещение