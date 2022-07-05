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В КНР подтвердили встречу Блинкена с главой МИД Китая на полях G20
В КНР подтвердили встречу Блинкена с главой МИД Китая на полях G20 - РИА Новости, 05.07.2022
В КНР подтвердили встречу Блинкена с главой МИД Китая на полях G20
Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подтвердил планируемую встречу госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД Китая Ван И на полях встречи министров иностранных... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T19:15
2022-07-05T19:15
2022-07-05T19:15
в мире
цены на нефть
ван и (политик)
чжао лицзянь
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мид кнр
большая двадцатка
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ПЕКИН, 5 июл - РИА Новости. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подтвердил планируемую встречу госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД Китая Ван И на полях встречи министров иностранных дел G20, которая состоится на текущей неделе в Индонезии, заявив, что стороны обсудят основные международные и региональные вопросы."Согласно договоренности между китайской и американской сторонами, Ван И в ходе предстоящей встречи (министров G20 - ред.) встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы обменяться мнениями по текущим вопросам китайско-американских отношений, а также по основным международным и региональным вопросам", - сказал Чжао Лицзянь, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.Дипломат также сообщил, что на полях мероприятий G20 у Ван И запланированы и другие двусторонние встречи, в том числе с главами внешнеполитических ведомств ряда крупных государств, а также с представителями региональных организаций.
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в мире, цены на нефть, ван и (политик), чжао лицзянь, энтони блинкен, сша, мид кнр, большая двадцатка, саммит g20
В КНР подтвердили встречу Блинкена с главой МИД Китая на полях G20
Представитель МИД КНР подтвердил встречу Блинкена с главой МИД Китая Ван И