https://ria.ru/20220705/khischniki-1799994905.html

Почему не стоит держать дома дикую кошку

Почему не стоит держать дома дикую кошку - РИА Новости, 05.07.2022

Почему не стоит держать дома дикую кошку

Одним из самых опасных врагов человека в древние времена были хищные кошки, ведь медлительные, слабые и питательные обезьяны оказывались самой простой добычей. Почему человек до сих пор пытается держать крупных кошек дома? Чем опасно такое соседство? И правда ли, что прокормить дома тигра просто невозможно?

2022-07-05T11:45

2022-07-05T11:45

2022-07-05T11:49

зверокаст

домашние животные

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Почему не стоит держать дома дикую кошку Одним из самых опасных врагов человека в древние времена были хищные кошки, ведь медлительные, слабые и питательные обезьяны оказывались самой простой добычей. Почему человек до сих пор пытается держать крупных кошек дома? Чем опасно такое соседство? И правда ли, что прокормить дома тигра просто невозможно? audio/mpeg

Почему не стоит держать дома дикую кошку Одним из самых опасных врагов человека в древние времена были хищные кошки, ведь медлительные, слабые и питательные обезьяны оказывались самой простой добычей. Почему человек до сих пор пытается держать крупных кошек дома? Чем опасно такое соседство? И правда ли, что прокормить дома тигра просто невозможно? audio/mpeg

О том, почему и зачем люди до сих пор пытаются держать дома хищных кошек мы поговорим с Наталией Растегаевой - этологом, членом Российского Биологического Общества, Ассоциации Юристов России, руководителем кинологического клуба ГОРГ.Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых развитие гуманного отношения к животным в стране.Ассоциация⁃ на законодательном уровне защищает интересы животных⁃ контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере⁃ собирает помощь для бездомных животных⁃ объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны"Зверокаст" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анастасия Полозова, Иван ГромовМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене

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