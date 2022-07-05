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Почему не стоит держать дома дикую кошку - РИА Новости, 05.07.2022
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Зверокаст
Подкаст о том, как живется с обычными и не самыми обычными питомцами. Рассказываем о секретах содержания домашних волков, енотов, черепах и лошадей. Обсуждаем проблемы бездомных животных, социализации собак и кошек. Узнаем, с кем дома жить можно, а кого лучше оставить в дикой природе.
https://ria.ru/20220705/khischniki-1799994905.html
Почему не стоит держать дома дикую кошку
Почему не стоит держать дома дикую кошку - РИА Новости, 05.07.2022
Почему не стоит держать дома дикую кошку
Одним из самых опасных врагов человека в древние времена были хищные кошки, ведь медлительные, слабые и питательные обезьяны оказывались самой простой добычей. Почему человек до сих пор пытается держать крупных кошек дома? Чем опасно такое соседство? И правда ли, что прокормить дома тигра просто невозможно?
2022-07-05T11:45
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зверокаст
домашние животные
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Почему не стоит держать дома дикую кошку
Одним из самых опасных врагов человека в древние времена были хищные кошки, ведь медлительные, слабые и питательные обезьяны оказывались самой простой добычей. Почему человек до сих пор пытается держать крупных кошек дома? Чем опасно такое соседство? И правда ли, что прокормить дома тигра просто невозможно?
audio/mpeg
Почему не стоит держать дома дикую кошку
Одним из самых опасных врагов человека в древние времена были хищные кошки, ведь медлительные, слабые и питательные обезьяны оказывались самой простой добычей. Почему человек до сих пор пытается держать крупных кошек дома? Чем опасно такое соседство? И правда ли, что прокормить дома тигра просто невозможно?
audio/mpeg
О том, почему и зачем люди до сих пор пытаются держать дома хищных кошек мы поговорим с Наталией Растегаевой - этологом, членом Российского Биологического Общества, Ассоциации Юристов России, руководителем кинологического клуба ГОРГ.Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых развитие гуманного отношения к животным в стране.Ассоциация⁃ на законодательном уровне защищает интересы животных⁃ контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере⁃ собирает помощь для бездомных животных⁃ объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны"Зверокаст" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анастасия Полозова, Иван ГромовМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене
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домашние животные, аудио
11:45 05.07.2022 (обновлено: 11:49 05.07.2022)
 

Почему не стоит держать дома дикую кошку

Зверокаст
Почему не стоит держать дома дикую кошку
11:45
Читать ria.ru в
Одним из самых опасных врагов человека в древние времена были хищные кошки, ведь медлительные, слабые и питательные обезьяны оказывались самой простой добычей. Почему человек до сих пор пытается держать крупных кошек дома? Чем опасно такое соседство? И правда ли, что прокормить дома тигра просто невозможно?
О том, почему и зачем люди до сих пор пытаются держать дома хищных кошек мы поговорим с Наталией Растегаевой - этологом, членом Российского Биологического Общества, Ассоциации Юристов России, руководителем кинологического клуба ГОРГ.
Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых развитие гуманного отношения к животным в стране.
Ассоциация
⁃ на законодательном уровне защищает интересы животных
⁃ контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере
⁃ собирает помощь для бездомных животных
⁃ объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны
"Зверокаст" обычно выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Редактор: Анастасия Полозова, Иван Громов
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене
 
Зверокастдомашние животные
 
 
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