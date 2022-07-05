https://ria.ru/20220705/khimpredpriyatiya-1800537778.html
ВСУ умышленно размещают вооружения вблизи химпредприятий, заявили в МО
ВСУ умышленно размещают вооружения вблизи химпредприятий, заявили в МО - РИА Новости, 05.07.2022
ВСУ умышленно размещают вооружения вблизи химпредприятий, заявили в МО
Украинские вооруженные формирования размещают вооружения рядом с химическими предприятиями Харькова, Одессы и Николаева, намеренно провоцируя техногенные... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T21:35
2022-07-05T21:35
2022-07-05T21:35
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
киев
организация по запрещению химического оружия
одесса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800054026_0:30:3220:1841_1920x0_80_0_0_ec23473dd5a1d30ae9379673b4960e6b.jpg
МОСКВА, 5 июль - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования размещают вооружения рядом с химическими предприятиями Харькова, Одессы и Николаева, намеренно провоцируя техногенные катастрофы, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Кроме того, в Харькове на предприятии "Харьков Химпром" (улица Промышленная) дислоцированы подразделения территориальной обороны и размещено тяжелое вооружение. Другой подобный случай зафиксирован в Одессе в непосредственной близости от ОАО "Одесский портовый холодильник" (улица Таможенная площадь), где размещена бронетехника и крупнокалиберная артиллерия подразделений украинских войск."В очередной раз призываем мировое сообщество, Организацию Объединенных Наций, Организацию по запрещению химического оружия и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению использования вооруженными формированиями Украины химически опасных объектов в военных целях", - подчеркнул Мизинцев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
киев
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800054026_458:0:3187:2047_1920x0_80_0_0_feb6b73ca85bea3b8911bde38b6466c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, киев, организация по запрещению химического оружия, одесса
ВСУ умышленно размещают вооружения вблизи химпредприятий, заявили в МО
Мизинцев: украинские военные умышленно размещают вооружения вблизи химпредприятий
МОСКВА, 5 июль - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования размещают вооружения рядом с химическими предприятиями Харькова, Одессы и Николаева, намеренно провоцируя техногенные катастрофы, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Украинские вооруженные формирования, используя объекты химической промышленности для размещения подразделений и военной техники, умышленно создают предпосылки к возникновению техногенных аварий, в результате которых могут пострадать тысячи мирных граждан: в Николаеве на территории предприятия "УкрХимТрансАммиак" (улица Владимира Станко) боевики оборудовали позиции артиллерии и РСЗО", - сказал он.
Кроме того, в Харькове на предприятии "Харьков Химпром" (улица Промышленная) дислоцированы подразделения территориальной обороны и размещено тяжелое вооружение. Другой подобный случай зафиксирован в Одессе в непосредственной близости от ОАО "Одесский портовый холодильник" (улица Таможенная площадь), где размещена бронетехника и крупнокалиберная артиллерия подразделений украинских войск.
"В очередной раз призываем мировое сообщество, Организацию Объединенных Наций, Организацию по запрещению химического оружия и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению использования вооруженными формированиями Украины химически опасных объектов в военных целях", - подчеркнул Мизинцев.