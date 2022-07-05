https://ria.ru/20220705/khimpredpriyatiya-1800537778.html

ВСУ умышленно размещают вооружения вблизи химпредприятий, заявили в МО

ВСУ умышленно размещают вооружения вблизи химпредприятий, заявили в МО - РИА Новости, 05.07.2022

ВСУ умышленно размещают вооружения вблизи химпредприятий, заявили в МО

Украинские вооруженные формирования размещают вооружения рядом с химическими предприятиями Харькова, Одессы и Николаева, намеренно провоцируя техногенные... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T21:35

2022-07-05T21:35

2022-07-05T21:35

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

киев

организация по запрещению химического оружия

одесса

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МОСКВА, 5 июль - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования размещают вооружения рядом с химическими предприятиями Харькова, Одессы и Николаева, намеренно провоцируя техногенные катастрофы, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Кроме того, в Харькове на предприятии "Харьков Химпром" (улица Промышленная) дислоцированы подразделения территориальной обороны и размещено тяжелое вооружение. Другой подобный случай зафиксирован в Одессе в непосредственной близости от ОАО "Одесский портовый холодильник" (улица Таможенная площадь), где размещена бронетехника и крупнокалиберная артиллерия подразделений украинских войск."В очередной раз призываем мировое сообщество, Организацию Объединенных Наций, Организацию по запрещению химического оружия и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению использования вооруженными формированиями Украины химически опасных объектов в военных целях", - подчеркнул Мизинцев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

киев

одесса

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, харьков, киев, организация по запрещению химического оружия, одесса