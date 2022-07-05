Рейтинг@Mail.ru
Херсонскую область полностью покроют мобильной связью к 15 июля - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/kherson-1800376279.html
Херсонскую область полностью покроют мобильной связью к 15 июля
Херсонскую область полностью покроют мобильной связью к 15 июля - РИА Новости, 05.07.2022
Херсонскую область полностью покроют мобильной связью к 15 июля
Вся Херсонская область будет обеспечена мобильной связью к 15 июля, сообщили в военно-гражданской администрации региона. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:30
2022-07-05T13:30
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
херсонская область
запорожская область
херсон
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_402:0:2902:1406_1920x0_80_0_0_e9a543cc8ee444883b123f5cf6d85470.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Вся Херсонская область будет обеспечена мобильной связью к 15 июля, сообщили в военно-гражданской администрации региона."К 15 июля вся территория Херсонской области будет покрыта мобильной связью", - сообщается в Telegram-канале администрации.Дальнейшая работа будет направлена на улучшение качества покрытия, говорится в сообщении. В ближайшее время планируется кратно увеличить количество пунктов продажи стартовых пакетов и точек пополнения баланса. В удаленных населенных пунктах будут работать мобильные точки продаж.Стоимость стартового пакета – 100 рублей. Отмечается, что в связи с фактами спекуляции стартовыми пакетами, по одному паспорту можно будет приобрести не более двух сим-карт.В конце июня власти сообщили о начале работы второго оператора мобильной связи "Мир Телеком" в Херсоне и Херсонской области, началась продажа сим-карт.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
https://ria.ru/20220704/pasporta-1800025896.html
https://ria.ru/20220623/kherson-1797477314.html
херсонская область
запорожская область
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_519:0:2583:1548_1920x0_80_0_0_6d89ee3dd0d2eeb32d6d2e8bce83ab3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, херсонская область , запорожская область, херсон, ситуация в днр и лнр
13:30 05.07.2022
 
Херсонскую область полностью покроют мобильной связью к 15 июля

ВГА Херсонской области: регион полностью обеспечат мобильной связью к 15 июля

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на Херсон
Вид на Херсон - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Вид на Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Вся Херсонская область будет обеспечена мобильной связью к 15 июля, сообщили в военно-гражданской администрации региона.
"К 15 июля вся территория Херсонской области будет покрыта мобильной связью", - сообщается в Telegram-канале администрации.
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 10:38Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области появится больше пунктов выдачи российских паспортов
Дальнейшая работа будет направлена на улучшение качества покрытия, говорится в сообщении. В ближайшее время планируется кратно увеличить количество пунктов продажи стартовых пакетов и точек пополнения баланса. В удаленных населенных пунктах будут работать мобильные точки продаж.
Стоимость стартового пакета – 100 рублей. Отмечается, что в связи с фактами спекуляции стартовыми пакетами, по одному паспорту можно будет приобрести не более двух сим-карт.
В конце июня власти сообщили о начале работы второго оператора мобильной связи "Мир Телеком" в Херсоне и Херсонской области, началась продажа сим-карт.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
Девушка говорит по мобильному телефону - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 09:57Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области заработали три новых мобильных оператора
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииХерсонская областьЗапорожская областьХерсонСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала