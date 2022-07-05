https://ria.ru/20220705/kherson-1800376279.html

Херсонскую область полностью покроют мобильной связью к 15 июля

Херсонскую область полностью покроют мобильной связью к 15 июля - РИА Новости, 05.07.2022

Херсонскую область полностью покроют мобильной связью к 15 июля

Вся Херсонская область будет обеспечена мобильной связью к 15 июля, сообщили в военно-гражданской администрации региона. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:30

2022-07-05T13:30

2022-07-05T13:30

специальная военная операция на украине

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технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Вся Херсонская область будет обеспечена мобильной связью к 15 июля, сообщили в военно-гражданской администрации региона."К 15 июля вся территория Херсонской области будет покрыта мобильной связью", - сообщается в Telegram-канале администрации.Дальнейшая работа будет направлена на улучшение качества покрытия, говорится в сообщении. В ближайшее время планируется кратно увеличить количество пунктов продажи стартовых пакетов и точек пополнения баланса. В удаленных населенных пунктах будут работать мобильные точки продаж.Стоимость стартового пакета – 100 рублей. Отмечается, что в связи с фактами спекуляции стартовыми пакетами, по одному паспорту можно будет приобрести не более двух сим-карт.В конце июня власти сообщили о начале работы второго оператора мобильной связи "Мир Телеком" в Херсоне и Херсонской области, началась продажа сим-карт.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.

https://ria.ru/20220704/pasporta-1800025896.html

https://ria.ru/20220623/kherson-1797477314.html

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херсон

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