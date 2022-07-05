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Глава правительства Херсонской области стал первым заместителем главы ВГА - РИА Новости, 05.07.2022
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Глава правительства Херсонской области стал первым заместителем главы ВГА
Глава правительства Херсонской области стал первым заместителем главы ВГА - РИА Новости, 05.07.2022
Глава правительства Херсонской области стал первым заместителем главы ВГА
Главным административным лицом Херсонской области является глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо, назначенный глава правительства региона стал... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T07:45
2022-07-05T07:45
в мире
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Главным административным лицом Херсонской области является глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо, назначенный глава правительства региона стал его первым заместителем, сообщили в администрации Херсонской области.Главой правительства Херсонской области в понедельник был назначен работавший ранее первым заместителем председателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев, сообщил ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо. Назначены также два заместителя председателя правительства и министр образования Херсонской области."Глава ВГА Владимир Сальдо является главным административным лицом власти, а руководитель правительства является его первым заместителем", - сообщается в Telegram-канале администрации.Херсонская область будет управляться по российскому образцу, сформированное правительство приступает к работе со вторника, 5 июля, сообщила военно-гражданская администрация региона.
https://radiosputnik.ria.ru/20220704/kherson-1800041029.html
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в мире, херсонская область
07:45 05.07.2022
 
Глава правительства Херсонской области стал первым заместителем главы ВГА

Новый глава правительства Херсонской области Елисеев стал первым заместителем главы ВГА

© Фото : пресс-служба правительства Калининградской области Сергей Елисеев
Сергей Елисеев - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Фото : пресс-служба правительства Калининградской области
Сергей Елисеев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Главным административным лицом Херсонской области является глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо, назначенный глава правительства региона стал его первым заместителем, сообщили в администрации Херсонской области.
Главой правительства Херсонской области в понедельник был назначен работавший ранее первым заместителем председателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев, сообщил ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо. Назначены также два заместителя председателя правительства и министр образования Херсонской области.
"Глава ВГА Владимир Сальдо является главным административным лицом власти, а руководитель правительства является его первым заместителем", - сообщается в Telegram-канале администрации.
Херсонская область будет управляться по российскому образцу, сформированное правительство приступает к работе со вторника, 5 июля, сообщила военно-гражданская администрация региона.
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
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