https://ria.ru/20220705/kherson-1800251288.html
Глава правительства Херсонской области стал первым заместителем главы ВГА
Глава правительства Херсонской области стал первым заместителем главы ВГА - РИА Новости, 05.07.2022
Глава правительства Херсонской области стал первым заместителем главы ВГА
Главным административным лицом Херсонской области является глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо, назначенный глава правительства региона стал... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T07:45
2022-07-05T07:45
2022-07-05T07:45
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херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Главным административным лицом Херсонской области является глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо, назначенный глава правительства региона стал его первым заместителем, сообщили в администрации Херсонской области.Главой правительства Херсонской области в понедельник был назначен работавший ранее первым заместителем председателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев, сообщил ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо. Назначены также два заместителя председателя правительства и министр образования Херсонской области."Глава ВГА Владимир Сальдо является главным административным лицом власти, а руководитель правительства является его первым заместителем", - сообщается в Telegram-канале администрации.Херсонская область будет управляться по российскому образцу, сформированное правительство приступает к работе со вторника, 5 июля, сообщила военно-гражданская администрация региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область
Глава правительства Херсонской области стал первым заместителем главы ВГА
Новый глава правительства Херсонской области Елисеев стал первым заместителем главы ВГА
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Главным административным лицом Херсонской области является глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо, назначенный глава правительства региона стал его первым заместителем, сообщили в администрации Херсонской области.
Главой правительства Херсонской области
в понедельник был назначен работавший ранее первым заместителем председателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев, сообщил ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо. Назначены также два заместителя председателя правительства и министр образования Херсонской области.
"Глава ВГА Владимир Сальдо является главным административным лицом власти, а руководитель правительства является его первым заместителем", - сообщается в Telegram-канале администрации.
Херсонская область будет управляться по российскому образцу, сформированное правительство приступает к работе со вторника, 5 июля, сообщила военно-гражданская администрация региона.