https://ria.ru/20220705/kherson-1800251288.html

Глава правительства Херсонской области стал первым заместителем главы ВГА

Глава правительства Херсонской области стал первым заместителем главы ВГА - РИА Новости, 05.07.2022

Глава правительства Херсонской области стал первым заместителем главы ВГА

Главным административным лицом Херсонской области является глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо, назначенный глава правительства региона стал... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T07:45

2022-07-05T07:45

2022-07-05T07:45

в мире

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Главным административным лицом Херсонской области является глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо, назначенный глава правительства региона стал его первым заместителем, сообщили в администрации Херсонской области.Главой правительства Херсонской области в понедельник был назначен работавший ранее первым заместителем председателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев, сообщил ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо. Назначены также два заместителя председателя правительства и министр образования Херсонской области."Глава ВГА Владимир Сальдо является главным административным лицом власти, а руководитель правительства является его первым заместителем", - сообщается в Telegram-канале администрации.Херсонская область будет управляться по российскому образцу, сформированное правительство приступает к работе со вторника, 5 июля, сообщила военно-гражданская администрация региона.

https://radiosputnik.ria.ru/20220704/kherson-1800041029.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, херсонская область