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В Госдуме предложили ввести персональный кешбэк для регионов юга России - РИА Новости, 05.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220705/keshbek-1800265465.html
В Госдуме предложили ввести персональный кешбэк для регионов юга России
В Госдуме предложили ввести персональный кешбэк для регионов юга России - РИА Новости, 05.07.2022
В Госдуме предложили ввести персональный кешбэк для регионов юга России
Персональный кешбэк могут ввести для туристических регионов юга России, попавших под ограничение пассажирского авиасообщения, сообщил РИА Новости депутат... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T08:49
2022-07-05T10:44
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
госдума рф
сергей аксенов (политик)
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Персональный кешбэк могут ввести для туристических регионов юга России, попавших под ограничение пассажирского авиасообщения, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк.Росавиация продлила режим ограничения полетов в Крым и аэропорты юга России до 6 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сказал, что туристический поток на полуостров в текущем году из-за сложностей логистики может сократиться вдвое в сравнении с 2021 годом."На сегодня в 11 основных туристических регионах юга России в связи с ограничением пассажирского авиасообщения ситуация в отрасли является не самой лучшей. Поэтому считаю необходимым предусмотреть действенные меры поддержки туристической отрасли в субъектах юга России, и в первую очередь - Крыма. Один из примеров - это персональный кешбэк для вышеуказанных регионов, в том числе для Крыма, который будет применен после восстановления полноценного транспортного сообщения", - сказал РИА Новости Черняк.По его словам, ситуацию в регионах, попавших под ограничение авиасообщения, обсудили в Госдуме на расширенном заседании комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.Черняк подчеркнул, что Ростуризмом совместно с региональными властями уже составлен план мероприятий и проходит процедура их согласования на федеральном уровне с конкретным финансированием как в сфере курортов и гостиничного дела, так и по транспортной отрасли."Более точную информацию мы сможем сообщить, как только будет согласован перечень всей помощи, по каждому пункту, и соответствующего финансирования", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20220617/keshbek-1796092738.html
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральное агентство по туризму (ростуризм), госдума рф, сергей аксенов (политик)
08:49 05.07.2022 (обновлено: 10:44 05.07.2022)
 
В Госдуме предложили ввести персональный кешбэк для регионов юга России

В Госдуме предложили ввести персональный кешбэк для туристических регионов юга России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Персональный кешбэк могут ввести для туристических регионов юга России, попавших под ограничение пассажирского авиасообщения, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк.
Росавиация продлила режим ограничения полетов в Крым и аэропорты юга России до 6 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сказал, что туристический поток на полуостров в текущем году из-за сложностей логистики может сократиться вдвое в сравнении с 2021 годом.
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"На сегодня в 11 основных туристических регионах юга России в связи с ограничением пассажирского авиасообщения ситуация в отрасли является не самой лучшей. Поэтому считаю необходимым предусмотреть действенные меры поддержки туристической отрасли в субъектах юга России, и в первую очередь - Крыма. Один из примеров - это персональный кешбэк для вышеуказанных регионов, в том числе для Крыма, который будет применен после восстановления полноценного транспортного сообщения", - сказал РИА Новости Черняк.
По его словам, ситуацию в регионах, попавших под ограничение авиасообщения, обсудили в Госдуме на расширенном заседании комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
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Черняк подчеркнул, что Ростуризмом совместно с региональными властями уже составлен план мероприятий и проходит процедура их согласования на федеральном уровне с конкретным финансированием как в сфере курортов и гостиничного дела, так и по транспортной отрасли.
"Более точную информацию мы сможем сообщить, как только будет согласован перечень всей помощи, по каждому пункту, и соответствующего финансирования", - подчеркнул депутат.
 
ТуризмРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Госдума РФСергей Аксенов (политик)
 
 
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