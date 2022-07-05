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На Камчатке туристы снова смогут посещать Мутновский вулкан
На Камчатке туристы снова смогут посещать Мутновский вулкан - РИА Новости, 05.07.2022
На Камчатке туристы снова смогут посещать Мутновский вулкан
Новый пеший маршрут на вулкан Мутновский на Камчатке откроют в июле, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T10:43
2022-07-05T10:43
2022-07-05T10:43
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июл — РИА Новости. Новый пеший маршрут на вулкан Мутновский на Камчатке откроют в июле, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.По итогам работы на местности специалисты подтвердили опасность старого маршрута, так как в кратере были обнаружены новые обвалы. Потому принято решение наметить альтернативную ветку для движения туристов. "В течение двух недель планируется паспортизировать новый маршрут и открыть его для посещения", — рассказали в пресс-службе.Мутновский вулкан — один из крупнейших на Южной Камчатке, он расположен в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его максимальная высота — 2323 метра. В кратерах и на северном склоне имеются мощные высокотемпературные фумаролы, паровые струи и термальные источники, а также кипящие котлы.В августе 2021 года на туристической тропе в районе Мутновского вулкана произошел обвал, грязевая масса образовала затор, где скапливалась талая вода из ледников. Походы к кратеру из-за исключительной опасности были запрещены.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, петропавловск-камчатский, вулканы, новости - туризм, туристы, камчатский край
На Камчатке туристы снова смогут посещать Мутновский вулкан
На Камчатке уже в июле туристы смогут посещать Мутновский вулкан по новому маршруту
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июл — РИА Новости. Новый пеший маршрут на вулкан Мутновский на Камчатке откроют в июле, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
По итогам работы на местности специалисты подтвердили опасность старого маршрута, так как в кратере были обнаружены новые обвалы. Потому принято решение наметить альтернативную ветку для движения туристов. "В течение двух недель планируется паспортизировать новый маршрут и открыть его для посещения", — рассказали в пресс-службе.
Мутновский вулкан — один из крупнейших на Южной Камчатке, он расположен в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его максимальная высота — 2323 метра. В кратерах и на северном склоне имеются мощные высокотемпературные фумаролы, паровые струи и термальные источники, а также кипящие котлы.
В августе 2021 года на туристической тропе в районе Мутновского вулкана произошел обвал, грязевая масса образовала затор, где скапливалась талая вода из ледников. Походы к кратеру из-за исключительной опасности были запрещены.