https://ria.ru/20220705/kaliningrad-1800364487.html

Песков заверил, что вопрос с блокадой Калининграда решается

Песков заверил, что вопрос с блокадой Калининграда решается - РИА Новости, 05.07.2022

Песков заверил, что вопрос с блокадой Калининграда решается

Тема литовской "блокады" Калининграда чрезвычайно важная, работа по этому вопросу в Кремле ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:59

2022-07-05T12:59

2022-07-05T13:02

экономика

россия

евросоюз

калининград

литва

еврокомиссия

санкции в отношении россии

антон алиханов

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Тема литовской "блокады" Калининграда чрезвычайно важная, работа по этому вопросу в Кремле ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя запрет транзита товаров через Калининград.Во второй половине июня Литва объявила запрет, который касается всего транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. После этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что передал в правительство и администрацию президента проект ответных мер на блокаду самого западного региона России со стороны Литвы.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.

https://ria.ru/20220704/alikhanov-1799983657.html

https://ria.ru/20200524/1571908364.html

россия

калининград

литва

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экономика, россия, евросоюз, калининград, литва, еврокомиссия, санкции в отношении россии, антон алиханов, мария захарова, маркус эдерер