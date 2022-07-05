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Песков заверил, что вопрос с блокадой Калининграда решается - РИА Новости, 05.07.2022
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Песков заверил, что вопрос с блокадой Калининграда решается
Песков заверил, что вопрос с блокадой Калининграда решается - РИА Новости, 05.07.2022
Песков заверил, что вопрос с блокадой Калининграда решается
Тема литовской "блокады" Калининграда чрезвычайно важная, работа по этому вопросу в Кремле ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:59
2022-07-05T13:02
экономика
россия
евросоюз
калининград
литва
еврокомиссия
санкции в отношении россии
антон алиханов
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Тема литовской "блокады" Калининграда чрезвычайно важная, работа по этому вопросу в Кремле ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя запрет транзита товаров через Калининград.Во второй половине июня Литва объявила запрет, который касается всего транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. После этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что передал в правительство и администрацию президента проект ответных мер на блокаду самого западного региона России со стороны Литвы.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.
https://ria.ru/20220704/alikhanov-1799983657.html
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экономика, россия, евросоюз, калининград, литва, еврокомиссия, санкции в отношении россии, антон алиханов, мария захарова, маркус эдерер
12:59 05.07.2022 (обновлено: 13:02 05.07.2022)
 
Песков заверил, что вопрос с блокадой Калининграда решается

Песков: тема блокады Калининграда чрезвычайно важная, работа по этому вопросу ведется

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожная сортировочная станция в Калининграде
Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Тема литовской "блокады" Калининграда чрезвычайно важная, работа по этому вопросу в Кремле ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя запрет транзита товаров через Калининград.
Во второй половине июня Литва объявила запрет, который касается всего транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. После этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что передал в правительство и администрацию президента проект ответных мер на блокаду самого западного региона России со стороны Литвы.
Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 02:31
Алиханов передал проект ответа на блокаду Калининграда со стороны Литвы
"Вчера мы отвечали на этот вопрос, вчера был точно такой же вопрос. Нет, ничего не поменялось, мы работаем. Эта тема чрезвычайно важная, и работа ведется", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, рассмотрен ли в Кремле пакет мер против блокады Калининграда, который разработал Алиханов, одобрены ли контрсанкции и будут ли они применены на практике.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен - РИА Новости, 1920, 24.05.2020
24 мая 2020, 10:57
Советник Трампа назвал Калининград "кинжалом в сердце Европы"
 
ЭкономикаРоссияЕвросоюзКалининградЛитваЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииАнтон АлихановМария ЗахароваМаркус Эдерер
 
 
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