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В Кабардино-Балкарии отменили масочный режим - РИА Новости, 05.07.2022
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Туризм
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В Кабардино-Балкарии отменили масочный режим
В Кабардино-Балкарии отменили масочный режим - РИА Новости, 05.07.2022
В Кабардино-Балкарии отменили масочный режим
Власти Кабардино-Балкарии отменили масочный режим и другие антиковидные меры, введенные из-за пандемии, сообщает портал правительства региона. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:08
2022-07-05T11:08
туризм
казбек коков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
медицинские маски
новости - туризм
туризм
пандемия
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НАЛЬЧИК, 5 июл — РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии отменили масочный режим и другие антиковидные меры, введенные из-за пандемии, сообщает портал правительства региона."Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал документ об ослаблении противоэпидемических мер. Указом приостановлены ограничения на проведение массовых мероприятий, соблюдение социальной дистанции, использование масок, работу организаций общественного питания в ночное время", — говорится в релизе.Отмечается, что число новых случаев коронавирусной инфекции в регионе продолжает снижаться. "Ежедневно проводится больше тысячи тестов, выявляется до семи случаев", — уточняют в правительстве.
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казбек коков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, медицинские маски, новости - туризм, туризм, пандемия
11:08 05.07.2022
 
В Кабардино-Балкарии отменили масочный режим

Власти Кабардино-Балкарии отменили масочный режим

© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкАльпинисты во время туристического похода из базового лагеря "Джилы - Су" в Кабардино-Балкарии
Альпинисты во время туристического похода из базового лагеря Джилы - Су в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Антон Подгайко
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НАЛЬЧИК, 5 июл — РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии отменили масочный режим и другие антиковидные меры, введенные из-за пандемии, сообщает портал правительства региона.
"Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал документ об ослаблении противоэпидемических мер. Указом приостановлены ограничения на проведение массовых мероприятий, соблюдение социальной дистанции, использование масок, работу организаций общественного питания в ночное время", — говорится в релизе.
Отмечается, что число новых случаев коронавирусной инфекции в регионе продолжает снижаться. "Ежедневно проводится больше тысячи тестов, выявляется до семи случаев", — уточняют в правительстве.
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ТуризмКазбек КоковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Медицинские маскиНовости - ТуризмТуризмпандемия
 
 
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