https://ria.ru/20220705/kabardino-balkariya-1800294104.html

В Кабардино-Балкарии отменили масочный режим

В Кабардино-Балкарии отменили масочный режим - РИА Новости, 05.07.2022

В Кабардино-Балкарии отменили масочный режим

Власти Кабардино-Балкарии отменили масочный режим и другие антиковидные меры, введенные из-за пандемии, сообщает портал правительства региона. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T11:08

2022-07-05T11:08

2022-07-05T11:08

туризм

казбек коков

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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туризм

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НАЛЬЧИК, 5 июл — РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии отменили масочный режим и другие антиковидные меры, введенные из-за пандемии, сообщает портал правительства региона."Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал документ об ослаблении противоэпидемических мер. Указом приостановлены ограничения на проведение массовых мероприятий, соблюдение социальной дистанции, использование масок, работу организаций общественного питания в ночное время", — говорится в релизе.Отмечается, что число новых случаев коронавирусной инфекции в регионе продолжает снижаться. "Ежедневно проводится больше тысячи тестов, выявляется до семи случаев", — уточняют в правительстве.

https://ria.ru/20220704/koronavirus-1800196655.html

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

казбек коков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, медицинские маски, новости - туризм, туризм, пандемия