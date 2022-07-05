https://ria.ru/20220705/kabardino-balkariya-1800294104.html
В Кабардино-Балкарии отменили масочный режим
В Кабардино-Балкарии отменили масочный режим - РИА Новости, 05.07.2022
В Кабардино-Балкарии отменили масочный режим
Власти Кабардино-Балкарии отменили масочный режим и другие антиковидные меры, введенные из-за пандемии, сообщает портал правительства региона. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:08
2022-07-05T11:08
2022-07-05T11:08
туризм
казбек коков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
медицинские маски
новости - туризм
туризм
пандемия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791794651_0:133:3105:1881_1920x0_80_0_0_797e493704e431fdbfd540e07b9d8aee.jpg
НАЛЬЧИК, 5 июл — РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии отменили масочный режим и другие антиковидные меры, введенные из-за пандемии, сообщает портал правительства региона."Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал документ об ослаблении противоэпидемических мер. Указом приостановлены ограничения на проведение массовых мероприятий, соблюдение социальной дистанции, использование масок, работу организаций общественного питания в ночное время", — говорится в релизе.Отмечается, что число новых случаев коронавирусной инфекции в регионе продолжает снижаться. "Ежедневно проводится больше тысячи тестов, выявляется до семи случаев", — уточняют в правительстве.
https://ria.ru/20220704/koronavirus-1800196655.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791794651_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_1dad48c995387d7b6e21b793dab583e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казбек коков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, медицинские маски, новости - туризм, туризм, пандемия
В Кабардино-Балкарии отменили масочный режим
Власти Кабардино-Балкарии отменили масочный режим
НАЛЬЧИК, 5 июл — РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии отменили масочный режим и другие антиковидные меры, введенные из-за пандемии, сообщает портал правительства региона.
"Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал документ об ослаблении противоэпидемических мер. Указом приостановлены ограничения на проведение массовых мероприятий, соблюдение социальной дистанции, использование масок, работу организаций общественного питания в ночное время", — говорится в релизе.
Отмечается, что число новых случаев коронавирусной инфекции в регионе продолжает снижаться. "Ежедневно проводится больше тысячи тестов, выявляется до семи случаев", — уточняют в правительстве.