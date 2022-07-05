https://ria.ru/20220705/iznasilovanie-1800289221.html

В Магадане дали срок мужчине, похитившему и изнасиловавшему школьницу

В Магадане дали срок мужчине, похитившему и изнасиловавшему школьницу - РИА Новости, 05.07.2022

В Магадане дали срок мужчине, похитившему и изнасиловавшему школьницу

Житель Магадана, встречавшийся с 15-летней девушкой, а после разрыва отношений похитивший и изнасиловавший ее, осужден на 11 лет лишения свободы, сообщает... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T10:19

2022-07-05T10:19

2022-07-05T10:19

россия

происшествия

магадан

магаданская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МАГАДАН, 5 июл - РИА Новости. Житель Магадана, встречавшийся с 15-летней девушкой, а после разрыва отношений похитивший и изнасиловавший ее, осужден на 11 лет лишения свободы, сообщает региональное управление СК РФ."В середине 2019 года 27-летний мужчина, познакомившись с пятнадцатилетней потерпевшей, зная о ее возрасте, вступал с ней в половые отношения с ее согласия. После того как девушка сообщила о своем желании расстаться с приятелем, поздним вечером 8 сентября 2021 года осужденный, увидев бывшую подругу на улице, ударил ее по голове, отчего она потеряла сознание, и занес в свою машину. Перемещаясь по улицам Магадана, злоумышленник причинял ей телесные повреждения, а отъехав в безлюдное место, совершил ее изнасилование. После этого мужчина высказал потерпевшей угрозы физической расправы", - говорится в сообщении.Мужчину обвинили в похищении и изнасиловании несовершеннолетней, угрозе убийством и в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста."Приговором суда по совокупности преступлений магаданцу назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в релизе.Приговор суда не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20220701/pozhiznennoe-1799581023.html

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магадан

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, магадан, магаданская область, следственный комитет россии (ск рф)