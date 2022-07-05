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В Магадане дали срок мужчине, похитившему и изнасиловавшему школьницу - РИА Новости, 05.07.2022
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В Магадане дали срок мужчине, похитившему и изнасиловавшему школьницу
В Магадане дали срок мужчине, похитившему и изнасиловавшему школьницу - РИА Новости, 05.07.2022
В Магадане дали срок мужчине, похитившему и изнасиловавшему школьницу
Житель Магадана, встречавшийся с 15-летней девушкой, а после разрыва отношений похитивший и изнасиловавший ее, осужден на 11 лет лишения свободы, сообщает... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T10:19
2022-07-05T10:19
россия
происшествия
магадан
магаданская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МАГАДАН, 5 июл - РИА Новости. Житель Магадана, встречавшийся с 15-летней девушкой, а после разрыва отношений похитивший и изнасиловавший ее, осужден на 11 лет лишения свободы, сообщает региональное управление СК РФ."В середине 2019 года 27-летний мужчина, познакомившись с пятнадцатилетней потерпевшей, зная о ее возрасте, вступал с ней в половые отношения с ее согласия. После того как девушка сообщила о своем желании расстаться с приятелем, поздним вечером 8 сентября 2021 года осужденный, увидев бывшую подругу на улице, ударил ее по голове, отчего она потеряла сознание, и занес в свою машину. Перемещаясь по улицам Магадана, злоумышленник причинял ей телесные повреждения, а отъехав в безлюдное место, совершил ее изнасилование. После этого мужчина высказал потерпевшей угрозы физической расправы", - говорится в сообщении.Мужчину обвинили в похищении и изнасиловании несовершеннолетней, угрозе убийством и в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста."Приговором суда по совокупности преступлений магаданцу назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в релизе.Приговор суда не вступил в законную силу.
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россия, происшествия, магадан, магаданская область, следственный комитет россии (ск рф)
10:19 05.07.2022
 
В Магадане дали срок мужчине, похитившему и изнасиловавшему школьницу

Магаданца, похитившего и изнасиловавшего школьницу, приговорили к 11 годам колонии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МАГАДАН, 5 июл - РИА Новости. Житель Магадана, встречавшийся с 15-летней девушкой, а после разрыва отношений похитивший и изнасиловавший ее, осужден на 11 лет лишения свободы, сообщает региональное управление СК РФ.
"В середине 2019 года 27-летний мужчина, познакомившись с пятнадцатилетней потерпевшей, зная о ее возрасте, вступал с ней в половые отношения с ее согласия. После того как девушка сообщила о своем желании расстаться с приятелем, поздним вечером 8 сентября 2021 года осужденный, увидев бывшую подругу на улице, ударил ее по голове, отчего она потеряла сознание, и занес в свою машину. Перемещаясь по улицам Магадана, злоумышленник причинял ей телесные повреждения, а отъехав в безлюдное место, совершил ее изнасилование. После этого мужчина высказал потерпевшей угрозы физической расправы", - говорится в сообщении.
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Мужчину обвинили в похищении и изнасиловании несовершеннолетней, угрозе убийством и в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
"Приговором суда по совокупности преступлений магаданцу назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в релизе.
Приговор суда не вступил в законную силу.
 
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