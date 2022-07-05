https://ria.ru/20220705/invesproekty-1800497340.html

В России запустят механизм поддержки инвеспроектов в приоритетных отраслях

В России запустят механизм поддержки инвеспроектов в приоритетных отраслях - РИА Новости, 05.07.2022

В России запустят механизм поддержки инвеспроектов в приоритетных отраслях

Власти РФ планируют запустить механизм поддержки инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики: предлагается ввести инвестиционную льготу для... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T18:35

2022-07-05T18:35

2022-07-05T18:35

экономика

технологии

максим решетников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149398/59/1493985908_0:178:3011:1872_1920x0_80_0_0_6454a0185b624403a848832897e03ce4.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Власти РФ планируют запустить механизм поддержки инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики: предлагается ввести инвестиционную льготу для беспошлинного импорта технологического оборудования, сырья и материалов для проектов в агропромышленном комплексе, транспорте, строительстве и IT, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.В целом, по его словам, ситуация с импортом "чуть улучшилась" за счет принятых мер по поддержке импорта (параллельный импорт, упрощение администрирования). Однако объемы поставок все еще остаются на низких уровнях, сказал министр. "При этом у нас быстрее восстанавливается потребительский импорт. Промежуточный импорт, то есть сырье, комплектующие, которые нужны для нашей промышленности, и инвестиционный импорт, оборудование, станки, инструменты – здесь ситуация сложнее", - добавил Решетников."Неплохая динамика по параллельному импорту. Только за 3 недели мая ввезено более 230 тысяч тонн товаров на 1,8 миллиарда долларов. Это 15% месячного импорта. Вот уже за 3 недели мая. То есть мы видим, что мера востребована, и она позволит предприятиям быстрее наладить новые цепочки поставок и насытить полки магазинов товарами", - также сообщил Решетников.Также начинает раскручиваться программа льготного финансирования импорта. "Общий объем программы беспрецедентен – 800 миллиардов рублей. Уже выданы первые кредиты металлургическим компаниям, фармацевтическим, химическим компаниям, а также предприятиям автомобильной и электротехнической промышленности. На сегодняшний момент 26 соглашений на 63 миллиарда рублей заключено, 2,5 миллиарда уже выдано", - сказал Решетников.

https://ria.ru/20220705/rynok-1800457248.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, максим решетников