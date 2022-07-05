https://ria.ru/20220705/invesproekty-1800497340.html
В России запустят механизм поддержки инвеспроектов в приоритетных отраслях
В России запустят механизм поддержки инвеспроектов в приоритетных отраслях - РИА Новости, 05.07.2022
В России запустят механизм поддержки инвеспроектов в приоритетных отраслях
Власти РФ планируют запустить механизм поддержки инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики: предлагается ввести инвестиционную льготу для... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T18:35
2022-07-05T18:35
2022-07-05T18:35
экономика
технологии
максим решетников
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Власти РФ планируют запустить механизм поддержки инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики: предлагается ввести инвестиционную льготу для беспошлинного импорта технологического оборудования, сырья и материалов для проектов в агропромышленном комплексе, транспорте, строительстве и IT, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.В целом, по его словам, ситуация с импортом "чуть улучшилась" за счет принятых мер по поддержке импорта (параллельный импорт, упрощение администрирования). Однако объемы поставок все еще остаются на низких уровнях, сказал министр. "При этом у нас быстрее восстанавливается потребительский импорт. Промежуточный импорт, то есть сырье, комплектующие, которые нужны для нашей промышленности, и инвестиционный импорт, оборудование, станки, инструменты – здесь ситуация сложнее", - добавил Решетников."Неплохая динамика по параллельному импорту. Только за 3 недели мая ввезено более 230 тысяч тонн товаров на 1,8 миллиарда долларов. Это 15% месячного импорта. Вот уже за 3 недели мая. То есть мы видим, что мера востребована, и она позволит предприятиям быстрее наладить новые цепочки поставок и насытить полки магазинов товарами", - также сообщил Решетников.Также начинает раскручиваться программа льготного финансирования импорта. "Общий объем программы беспрецедентен – 800 миллиардов рублей. Уже выданы первые кредиты металлургическим компаниям, фармацевтическим, химическим компаниям, а также предприятиям автомобильной и электротехнической промышленности. На сегодняшний момент 26 соглашений на 63 миллиарда рублей заключено, 2,5 миллиарда уже выдано", - сказал Решетников.
https://ria.ru/20220705/rynok-1800457248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, максим решетников
В России запустят механизм поддержки инвеспроектов в приоритетных отраслях
Решетников: готовится запуск механизма поддержки инвестпроектов в приоритетных отраслях
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Власти РФ планируют запустить механизм поддержки инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики: предлагается ввести инвестиционную льготу для беспошлинного импорта технологического оборудования, сырья и материалов для проектов в агропромышленном комплексе, транспорте, строительстве и IT, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
"Готовится также запуск механизма поддержки инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики. Речь идет об инвестиционной льготе, чтобы беспошлинно импортировать технологическое оборудование, сырье и материалы для проектов в АПК, в транспорте, строительстве и IT", - сказал Решетников на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.
В целом, по его словам, ситуация с импортом "чуть улучшилась" за счет принятых мер по поддержке импорта (параллельный импорт, упрощение администрирования). Однако объемы поставок все еще остаются на низких уровнях, сказал министр. "При этом у нас быстрее восстанавливается потребительский импорт. Промежуточный импорт, то есть сырье, комплектующие, которые нужны для нашей промышленности, и инвестиционный импорт, оборудование, станки, инструменты – здесь ситуация сложнее", - добавил Решетников
.
"Неплохая динамика по параллельному импорту. Только за 3 недели мая ввезено более 230 тысяч тонн товаров на 1,8 миллиарда долларов. Это 15% месячного импорта. Вот уже за 3 недели мая. То есть мы видим, что мера востребована, и она позволит предприятиям быстрее наладить новые цепочки поставок и насытить полки магазинов товарами", - также сообщил Решетников.
Также начинает раскручиваться программа льготного финансирования импорта. "Общий объем программы беспрецедентен – 800 миллиардов рублей. Уже выданы первые кредиты металлургическим компаниям, фармацевтическим, химическим компаниям, а также предприятиям автомобильной и электротехнической промышленности. На сегодняшний момент 26 соглашений на 63 миллиарда рублей заключено, 2,5 миллиарда уже выдано", - сказал Решетников.