https://ria.ru/20220705/institut-1800064268.html

Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны

Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны - РИА Новости, 05.07.2022

Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны

Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T01:30

2022-07-05T01:30

2022-07-05T01:30

справки

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны министерства российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (вниипо мчс россии)

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Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ВНИИПО МЧС России) является государственной научно-исследовательской организацией федерального значения, государственным бюджетным учреждением, входит в систему Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России в качестве его подразделения; является головным пожарно-техническим научно-исследовательским учреждением, а также одним из крупнейших в мире центров научных исследований проблем пожарной безопасности, создания и внедрения технических средств пожарной охраны, защиты имущества собственников от пожаров. История института начинается с 1929 года, когда для решения ряда проблем научно-исследовательского характера при Центральном пожарном отделе Главного управления пожарной охраны Народного комиссариата внутренних дел (ГУПО НКВД) СССР был организован научно-технический комитет, состоявший из трех секций (техническая, нормативно-стандартная, эксплуатационная) и комиссий: огнестойких составов и материалов; пожарно-технического просвещения; пожарной связи и сигнализации; автоматического тушения; химического тушения. В 1931 году была организована пожарно-испытательная лаборатория, которую в 1934 году переименовали в Центральную научно-исследовательскую пожарную лабораторию (ЦНИПЛ) ГУПО НКВД СССР.Она имела химическое, физико-математическое и гидравлическое отделения. Характер задач, поставленных перед лабораторией, предопределил дальнейшее развитие направлений ее научной деятельности: огнезащита, первичные средства пожаротушения, огнетушащие вещества и средства их подачи, автоматическая противопожарная защита, система противопожарного водоснабжения. В связи с большим объемом проводимых ЦНИПЛ исследований возникла потребность в дополнительных помещениях. На уровне руководства НКВД СССР было принято решение о выделении земельного участка и строительстве для лаборатории здания на территории Балашихинского района Московской области. В 1937 году строительство завершилось и лаборатория (штат которой был существенно увеличен) переехала на новое место в Подмосковье. В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров СССР № 1057-252с от 5 июля 1937 года Центральная научно-исследовательская пожарная лаборатория была реорганизована в Центральный научно-исследовательский институт противопожарной обороны (ЦНИИПО) НКВД СССР. Официальной датой создания института принято считать 5 июля 1937 года. ЦНИИПО был образован в целях изучения и решения проблем в области пожарной безопасности.До начала 1940-х годов в институте сложилось несколько направлений научных исследований: пожарная техника, профилактика, гидравлика, противопожарное водоснабжение, пенное и газовое тушение, пожарная связь и сигнализация, огнезащита сгораемых материалов, огнестойкость строительных конструкций, пожаровзрывоопасность электроустановочных изделий, пожароопасность жидких и твердых веществ. Для научно-исследовательских и испытательных работ в ЦНИИПО была создана необходимая экспериментальная база.В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) институт решал задачи создания зажигательных боеприпасов, борьбы с зажигательными средствами противника, выполнял задания Государственного комитета обороны по противопожарной защите военной техники (самолетов, танков, плавсредств), оборонных и гражданских объектов, городов и других населенных пунктов, огнезащите материалов для изготовления обмундирования и снаряжения армейских подразделений, госпитального оборудования, разработке огнетушащих составов и систем их подачи на место пожара.После окончания войны он занимался, наряду с другими разработками, исследованием огнестойкости строительных конструкций, выполнял работы по технической оснащенности пожарной охраны. В 1950-е годы в институте проводился комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новой и модернизации существующей пожарной техники, велись исследования по изысканию сырьевой базы, разработке новых рецептур и организации массового производства пенообразователей. В 1960-е годы в учреждении значительное развитие получили работы в области статистического учета и анализа пожаров, начаты целенаправленные работы в области противопожарной защиты производств твердых ракетных топлив, взрывчатых веществ, пиротехнических и других составов. В 1962 году в институте было создано специальное конструкторское бюро для разработки технических средств охраны объектов различного назначения, которое обеспечило разработку в короткие сроки новых средств охранно-пожарной сигнализации, в 1963 году – лаборатория электротехники для проведения исследований пожарной опасности электрооборудования и его причастности к пожарам, которую в 1975 году преобразовали в отдел пожарной профилактики в электроустановках, а в 1966 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) сформировали специальную научно-исследовательскую лабораторию (СНИЛ) для проведения научных исследований, направленных на обеспечение пожарной безопасности морских, рыбопромысловых и речных судов. В 1970-х годах в институте создавались высокоэффективные огнезащитные покрытия нового класса, вспучивающиеся под воздействием пламени, были развернуты широкомасштабные работы по выполнению задания правительства страны по созданию техники для тушения крупных и сложных пожаров на объектах энергетики, химической, нефтехимической промышленности, на складах и базах, в аэропортах и на других объектах. В 1980-е годы получили широкое развитие работы по проектированию и внедрению автоматических систем пожаротушения на различных объектах. Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году инициировала разработку институтом технических средств борьбы с пожарами на радиоактивно- и химически зараженных территориях. На институт в 1965 году были возложены функции головной научной организации в стране по проблемам создания пожарной техники, средств автоматики и сигнализации, обеспечения огнестойкости строительных материалов и конструкций, по разработке противопожарных норм строительного проектирования, определению пожарной опасности новых веществ, материалов и технологических процессов пожароопасных производств, обобщению и анализу статистических данных о пожарах, а в конце 1970-х годов – головной организации в стране по стандартизации в области пожарной безопасности, головной организации Государственной службы стандартных справочных данных по пожаровзрывоопасным свойствам веществ и материалов. За полученные результаты по решению научных проблем пожарной безопасности в 1987 году институт награжден орденом "Знак Почета".С момента создания учреждение несколько раз переименовывалось. В 1968 году ЦНИИПО стал называться Всесоюзным научно-исследовательским и опытно-конструкторским институтом противопожарной обороны Министерства охраны общественного порядка СССР, с 1969 года – Всесоюзным научно-исследовательским институтом противопожарной обороны (ВНИИПО) Министерства внутренних дел (МВД) СССР, с февраля 1992 года – Всероссийским научно-исследовательским институтом противопожарной обороны (ВНИИПО) МВД России. В связи с созданием Государственной противопожарной службы (ГПС) МВД России в 1993 году институт был ориентирован на решение задач, поставленных перед этой службой. В 1998 году его преобразовали в федеральное государственное учреждение "Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны" МВД России. С 1 января 2002 года институт передали в ведение министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) и переименовали в федеральное государственное учреждение "Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны" (ФГУ ВНИИПО) МЧС России. Институт действует в целях проведения единой научно-технической политики на основе координации научных исследований в РФ, выполнения работ, оказания услуг по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности, а также научно-технического обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий МЧС России в области обеспечения пожарной безопасности. Он располагает современной научно-исследовательской базой, позволяющей проводить уникальные теоретические и экспериментальные исследования, натурные испытания. В состав института входит филиал в Оренбургской области (поселок Пригородный). Начальник института – генерал-майор внутренней службы Денис Гордиенко. Учреждение является одним из соучредителем и коллективным членом Национальной академии наук пожарной безопасности, а также членом Российской организации испытательных и измерительных лабораторий и органов в области оценки соответствия (с 2021 года – Ассоциация "Росиспытания"). Разработки ученых института получили признание в нашей стране и за рубежом, что позволяет учреждению представлять интересы России в международных организациях.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны министерства российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (вниипо мчс россии)