Aurus на водороде, "Бэтмобиль" и российский смартфон: чем удивил "Иннопром"
Международная промышленная "Иннопром" — одна из крупнейших торговых площадок и важный инструмент экспорта российской продукции.
На фото — "Бэтмобиль", сконструированный Евгением Бондаренко из Темиртау.
Международная промышленная "Иннопром" — одна из крупнейших торговых площадок и важный инструмент экспорта российской продукции.
На фото — "Бэтмобиль", сконструированный Евгением Бондаренко из Темиртау.
Большинство посетителей — профессиональные покупатели из разных стран, специалисты, принимающие решения о внедрении на производстве новых технологий.
Большинство посетителей — профессиональные покупатели из разных стран, специалисты, принимающие решения о внедрении на производстве новых технологий.
На выставке представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности и современных материалов.
На фото — автомобиль Aurus Hydrogen, работающий на водородном топливе.
На выставке представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности и современных материалов.
На фото — автомобиль Aurus Hydrogen, работающий на водородном топливе.
Общая площадь экспозиции Made in Russia — порядка 477 квадратных метров.
Общая площадь экспозиции Made in Russia — порядка 477 квадратных метров.
Помимо экспозиционной составляющей реализуется деловая программа. Главная ее тема в этом году — "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям".
Помимо экспозиционной составляющей реализуется деловая программа. Главная ее тема в этом году — "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям".
На выставке вручают Национальную промышленную премию "Индустрия". На фото — министр промышленности и торговли Денис Мантуров и обладатель премии председатель правления ГК "Геоскан" Алексей Семенов.
На выставке вручают Национальную промышленную премию "Индустрия". На фото — министр промышленности и торговли Денис Мантуров и обладатель премии председатель правления ГК "Геоскан" Алексей Семенов.
На стенде "Ростеха" можно протестировать отечественный смартфон с защитой от прослушки AYYA T1 с операционной системой "Аврора".
На стенде "Ростеха" можно протестировать отечественный смартфон с защитой от прослушки AYYA T1 с операционной системой "Аврора".
Посетителям выставки представилась уникальная возможность увидеть новейший электрический мотоцикл Aurus Merlon. В производство его планируют запустить в 2024 году.
Посетителям выставки представилась уникальная возможность увидеть новейший электрический мотоцикл Aurus Merlon. В производство его планируют запустить в 2024 году.
Международная промышленная выставка "Иннопром-2022" в Екатеринбурге.
Международная промышленная выставка "Иннопром-2022" в Екатеринбурге.
Компания ЭФКО представила дрон, на котором можно летать. Ее Hi-Fly S700 способен транспортировать не только грузы, но и людей.
Компания ЭФКО представила дрон, на котором можно летать. Ее Hi-Fly S700 способен транспортировать не только грузы, но и людей.
Выставка "Иннопром-2022" проходит в Екатеринбурге 4—7 июля.
Выставка "Иннопром-2022" проходит в Екатеринбурге 4—7 июля.