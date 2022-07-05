https://ria.ru/20220705/innoprom-1800345235.html

Aurus на водороде, "Бэтмобиль" и российский смартфон: чем удивил "Иннопром"

Aurus на водороде, "Бэтмобиль" и российский смартфон: чем удивил "Иннопром" - РИА Новости, 05.07.2022

Aurus на водороде, "Бэтмобиль" и российский смартфон: чем удивил "Иннопром"

В Екатеринбурге начала работу выставка "Иннопром-2022" — главная отечественная индустриальная, торговая и экспортная площадка. Самые интересные привезенные сюда РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:50

2022-07-05T13:50

2022-07-05T17:23

фото

иннопром

екатеринбург

промышленность

aurus

ростех

автомобили

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В Екатеринбурге начала работу выставка "Иннопром-2022" — главная отечественная индустриальная, торговая и экспортная площадка. Самые интересные привезенные сюда разработки и изобретения — в фотоленте Ria.ru.

екатеринбург

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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