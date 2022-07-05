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Aurus на водороде, "Бэтмобиль" и российский смартфон: чем удивил "Иннопром" - РИА Новости, 05.07.2022
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Aurus на водороде, "Бэтмобиль" и российский смартфон: чем удивил "Иннопром"
Aurus на водороде, "Бэтмобиль" и российский смартфон: чем удивил "Иннопром" - РИА Новости, 05.07.2022
Aurus на водороде, "Бэтмобиль" и российский смартфон: чем удивил "Иннопром"
В Екатеринбурге начала работу выставка "Иннопром-2022" — главная отечественная индустриальная, торговая и экспортная площадка. Самые интересные привезенные сюда РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:50
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фото
иннопром
екатеринбург
промышленность
aurus
ростех
автомобили
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В Екатеринбурге начала работу выставка "Иннопром-2022" — главная отечественная индустриальная, торговая и экспортная площадка. Самые интересные привезенные сюда разработки и изобретения — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, иннопром, екатеринбург, промышленность, aurus, ростех, автомобили
13:50 05.07.2022 (обновлено: 17:23 05.07.2022)
 

Aurus на водороде, "Бэтмобиль" и российский смартфон: чем удивил "Иннопром"

Читать ria.ru в
В Екатеринбурге начала работу выставка "Иннопром-2022" — главная отечественная индустриальная, торговая и экспортная площадка. Самые интересные привезенные сюда разработки и изобретения — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Международная промышленная "Иннопром" — одна из крупнейших торговых площадок и важный инструмент экспорта российской продукции.

На фото — "Бэтмобиль", сконструированный Евгением Бондаренко из Темиртау.

Бэтмобиль, сконструированный Евгением Бондаренко из Темиртау, на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 в Екатеринбурге
1 из 11

Международная промышленная "Иннопром" — одна из крупнейших торговых площадок и важный инструмент экспорта российской продукции.

На фото — "Бэтмобиль", сконструированный Евгением Бондаренко из Темиртау.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Большинство посетителей — профессиональные покупатели из разных стран, специалисты, принимающие решения о внедрении на производстве новых технологий.

Международная промышленная выставка Иннопром-2022 в Екатеринбурге
2 из 11

Большинство посетителей — профессиональные покупатели из разных стран, специалисты, принимающие решения о внедрении на производстве новых технологий.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

На выставке представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности и современных материалов.

На фото — автомобиль Aurus Hydrogen, работающий на водородном топливе.

Автомобиль Aurus Hydrogen на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 в Екатеринбурге
3 из 11

На выставке представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности и современных материалов.

На фото — автомобиль Aurus Hydrogen, работающий на водородном топливе.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Общая площадь экспозиции Made in Russia — порядка 477 квадратных метров.

Участники Международной промышленной выставки Иннопром-2022 в Екатеринбурге
4 из 11

Общая площадь экспозиции Made in Russia — порядка 477 квадратных метров.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Помимо экспозиционной составляющей реализуется деловая программа. Главная ее тема в этом году — "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям".

Участники главной стратегической сессии международной промышленной выставки Иннопром-2022 в МВЦ Екатеринбург-Экспо
5 из 11

Помимо экспозиционной составляющей реализуется деловая программа. Главная ее тема в этом году — "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

На выставке вручают Национальную промышленную премию "Индустрия". На фото — министр промышленности и торговли Денис Мантуров и обладатель премии председатель правления ГК "Геоскан" Алексей Семенов.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров вручил Национальную промышленную премию РФ Индустрия председателю правления ГК Геоскан Алексею Семенову на главной стратегической сессии международной промышленной выставки Иннопром-2022
6 из 11

На выставке вручают Национальную промышленную премию "Индустрия". На фото — министр промышленности и торговли Денис Мантуров и обладатель премии председатель правления ГК "Геоскан" Алексей Семенов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

На стенде "Ростеха" можно протестировать отечественный смартфон с защитой от прослушки AYYA T1 с операционной системой "Аврора".

Смартфон AYYA T1 с ОС Аврора на стенде Ростеха на международной промышленной выставке Иннопром-2022 в МВЦ Екатеринбург-Экспо
7 из 11

На стенде "Ростеха" можно протестировать отечественный смартфон с защитой от прослушки AYYA T1 с операционной системой "Аврора".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Посетителям выставки представилась уникальная возможность увидеть новейший электрический мотоцикл Aurus Merlon. В производство его планируют запустить в 2024 году.

Электрический мотоцикл Aurus Merlon, разработанный институтом НАМИ, на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 в Екатеринбурге
8 из 11

Посетителям выставки представилась уникальная возможность увидеть новейший электрический мотоцикл Aurus Merlon. В производство его планируют запустить в 2024 году.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Международная промышленная выставка "Иннопром-2022" в Екатеринбурге.

Участница Международной промышленной выставки Иннопром-2022 в Екатеринбурге
9 из 11

Международная промышленная выставка "Иннопром-2022" в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Компания ЭФКО представила дрон, на котором можно летать. Ее Hi-Fly S700 способен транспортировать не только грузы, но и людей.

Грузовой эвакуационный дрон Hi-Fly S700 на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 в Екатеринбурге
10 из 11

Компания ЭФКО представила дрон, на котором можно летать. Ее Hi-Fly S700 способен транспортировать не только грузы, но и людей.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Выставка "Иннопром-2022" проходит в Екатеринбурге 4—7 июля.

Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 в Екатеринбурге
11 из 11

Выставка "Иннопром-2022" проходит в Екатеринбурге 4—7 июля.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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ФотоИннопромЕкатеринбургПромышленностьAurusРостехАвтомобили
 
 
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