https://ria.ru/20220705/haggis-1800303967.html

Суд в Италии освободил из-под домашнего ареста режиссера Хаггиса

Суд в Италии освободил из-под домашнего ареста режиссера Хаггиса - РИА Новости, 05.07.2022

Суд в Италии освободил из-под домашнего ареста режиссера Хаггиса

Судья предварительного следствия итальянского Бриндизи освободила из-под домашнего ареста канадско-американского сценариста и режиссера Пола Хаггиса, сообщает... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:03

2022-07-05T12:03

2022-07-05T12:03

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РИМ, 4 июл – РИА Новости. Судья предварительного следствия итальянского Бриндизи освободила из-под домашнего ареста канадско-американского сценариста и режиссера Пола Хаггиса, сообщает Adnkronos.28-летняя британка обвинила его в сексуальном насилии. Суд признал отсутствие со стороны кинематографиста действий по принуждению к половым отношениям и отменил меру по ограничению свободы, в рамках которой Хаггис 16 дней находился в гостинице апулийского города Остуни.Как отмечает газета la Repubblica, судья удовлетворила запрос адвоката Хаггиса на его освобождение и признала не соответствующей действительности первоначальную версию о его "неспособности противостоять собственным сексуальным инстинктам".Хаггис был задержан 19 июня в южной области Апулии, он участвовал в местном фестивале. Обвинения девушки, работающей киноконсультантом, он отвергал.Пол Хаггис — автор сценария лент "Малышка на миллион", "Квант милосердия" и "Казино "Рояль". Он срежиссировал фильмы "В долине Эла", "Три дня на побег" и другие.

https://ria.ru/20220701/headey-1799536691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, апулия, кино и сериалы, знаменитости