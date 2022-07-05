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Суд в Италии освободил из-под домашнего ареста режиссера Хаггиса - РИА Новости, 05.07.2022
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Культура
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Суд в Италии освободил из-под домашнего ареста режиссера Хаггиса
Суд в Италии освободил из-под домашнего ареста режиссера Хаггиса - РИА Новости, 05.07.2022
Суд в Италии освободил из-под домашнего ареста режиссера Хаггиса
Судья предварительного следствия итальянского Бриндизи освободила из-под домашнего ареста канадско-американского сценариста и режиссера Пола Хаггиса, сообщает... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:03
2022-07-05T12:03
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РИМ, 4 июл – РИА Новости. Судья предварительного следствия итальянского Бриндизи освободила из-под домашнего ареста канадско-американского сценариста и режиссера Пола Хаггиса, сообщает Adnkronos.28-летняя британка обвинила его в сексуальном насилии. Суд признал отсутствие со стороны кинематографиста действий по принуждению к половым отношениям и отменил меру по ограничению свободы, в рамках которой Хаггис 16 дней находился в гостинице апулийского города Остуни.Как отмечает газета la Repubblica, судья удовлетворила запрос адвоката Хаггиса на его освобождение и признала не соответствующей действительности первоначальную версию о его "неспособности противостоять собственным сексуальным инстинктам".Хаггис был задержан 19 июня в южной области Апулии, он участвовал в местном фестивале. Обвинения девушки, работающей киноконсультантом, он отвергал.Пол Хаггис — автор сценария лент "Малышка на миллион", "Квант милосердия" и "Казино "Рояль". Он срежиссировал фильмы "В долине Эла", "Три дня на побег" и другие.
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новости культуры, апулия, кино и сериалы, знаменитости
12:03 05.07.2022
 
Суд в Италии освободил из-под домашнего ареста режиссера Хаггиса

Суд в Италии освободил из-под домашнего ареста режиссера Хаггиса, обвинявшегося в насилии

© AFP 2022 / Getty Images / Slaven VlasicКанадско-американский сценарист, продюсер и кинорежиссер Пол Хаггис
Канадско-американский сценарист, продюсер и кинорежиссер Пол Хаггис - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AFP 2022 / Getty Images / Slaven Vlasic
Читать ria.ru в
РИМ, 4 июл – РИА Новости. Судья предварительного следствия итальянского Бриндизи освободила из-под домашнего ареста канадско-американского сценариста и режиссера Пола Хаггиса, сообщает Adnkronos.
28-летняя британка обвинила его в сексуальном насилии.
Суд признал отсутствие со стороны кинематографиста действий по принуждению к половым отношениям и отменил меру по ограничению свободы, в рамках которой Хаггис 16 дней находился в гостинице апулийского города Остуни.
Как отмечает газета la Repubblica, судья удовлетворила запрос адвоката Хаггиса на его освобождение и признала не соответствующей действительности первоначальную версию о его "неспособности противостоять собственным сексуальным инстинктам".
Хаггис был задержан 19 июня в южной области Апулии, он участвовал в местном фестивале. Обвинения девушки, работающей киноконсультантом, он отвергал.
Пол Хаггис — автор сценария лент "Малышка на миллион", "Квант милосердия" и "Казино "Рояль". Он срежиссировал фильмы "В долине Эла", "Три дня на побег" и другие.
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