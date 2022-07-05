Гуманитарный груз отправили в Донбасс из Ростовской области
© Фото : пресс-служба правительства Ростовской области,Гуманитарная помощь для Донбасса из Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл – РИА Новости. Десять грузовиков с 60 тоннами гуманитарного груза отправили из Ростовской области в Луганскую и Донецкую народные республики, сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
"Десять машин с гуманитарным грузом направились на территорию ЛДНР из Ростовской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что они перевозят 60 тонн гуманитарного груза - продовольствие, средства гигиены, воду, медицинские препараты, перевязочные материалы и другие средства обеспечения жизнедеятельности. Большую часть груза собрали предприятия и организации Ростовской области.
"С 20 февраля на склады областного департамента по предупреждению и ликвидации ЧС поступило около пяти тысяч тонн грузов. Причем это не только средства обеспечения жизнедеятельности для жителей территорий, пострадавших от ведения боевых действий, но и подарки для наших ребят, которые участвуют в СВО, - сладости, предметы быта, - все то, что сделает их жизнь комфортнее, а также напомнит о том, что мы ими гордимся, желаем победы и ждем их возвращения", - приводятся в сообщении слова замгубернатора региона Вадима Артемова.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.