https://ria.ru/20220705/gumkoridory-1800333489.html

Россия создала два гумкоридора для судов в Черном и Азовском морях

Россия создала два гумкоридора для судов в Черном и Азовском морях - РИА Новости, 05.07.2022

Россия создала два гумкоридора для судов в Черном и Азовском морях

Россия создала два гуманитарных коридора в Черном и Азовском морях, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:02

2022-07-05T12:02

2022-07-05T12:22

в мире

азовское море

черное море

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россия создала два гуманитарных коридора в Черном и Азовском морях, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве."Осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Черного и Азовского морей. <...> Полностью устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь", — сказал он.Западные страны неоднократно обвиняли Россию в препятствовании вывозу украинского зерна и провоцировании его дефицита на мировом рынке. Москва, в свою очередь, отвергает все обвинения и настаивает, что не мешает вывозу пшеницы из украинских портов.Как заявлял Владимир Путин, Россия не препятствует вывозу пшеницы с Украины, если Киев разминирует порты, то суда смогут из них выйти. Также он рассказал, что зерно можно вывозить по другим маршрутам.Президент добавил, что доля рынка, которую занимает заблокированное на Украине зерно, незначительно влияет на мировую экономику.Помимо этого, Путин указал, что угроза продовольственного кризиса возникла из-за поведения западных стран.

https://ria.ru/20220701/mina-1799469262.html

азовское море

черное море

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, азовское море, черное море, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)