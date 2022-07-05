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Россия создала два гумкоридора для судов в Черном и Азовском морях - РИА Новости, 05.07.2022
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Россия создала два гумкоридора для судов в Черном и Азовском морях
Россия создала два гумкоридора для судов в Черном и Азовском морях - РИА Новости, 05.07.2022
Россия создала два гумкоридора для судов в Черном и Азовском морях
Россия создала два гуманитарных коридора в Черном и Азовском морях, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:02
2022-07-05T12:22
в мире
азовское море
черное море
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россия создала два гуманитарных коридора в Черном и Азовском морях, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве."Осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Черного и Азовского морей. &lt;...&gt; Полностью устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь", — сказал он.Западные страны неоднократно обвиняли Россию в препятствовании вывозу украинского зерна и провоцировании его дефицита на мировом рынке. Москва, в свою очередь, отвергает все обвинения и настаивает, что не мешает вывозу пшеницы из украинских портов.Как заявлял Владимир Путин, Россия не препятствует вывозу пшеницы с Украины, если Киев разминирует порты, то суда смогут из них выйти. Также он рассказал, что зерно можно вывозить по другим маршрутам.Президент добавил, что доля рынка, которую занимает заблокированное на Украине зерно, незначительно влияет на мировую экономику.Помимо этого, Путин указал, что угроза продовольственного кризиса возникла из-за поведения западных стран.
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в мире, азовское море, черное море, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:02 05.07.2022 (обновлено: 12:22 05.07.2022)
 
Россия создала два гумкоридора для судов в Черном и Азовском морях

Шойгу: Россия создала два гумкоридора для движения судов в Черном и Азовском морях

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПервое иностранное судно, Azov Concord под флагом Мальты, покидает порт Мариуполя
Первое иностранное судно, Azov Concord под флагом Мальты, покидает порт Мариуполя - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Первое иностранное судно, Azov Concord под флагом Мальты, покидает порт Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россия создала два гуманитарных коридора в Черном и Азовском морях, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве.
"Осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Черного и Азовского морей. <...> Полностью устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь", — сказал он.
Западные страны неоднократно обвиняли Россию в препятствовании вывозу украинского зерна и провоцировании его дефицита на мировом рынке. Москва, в свою очередь, отвергает все обвинения и настаивает, что не мешает вывозу пшеницы из украинских портов.
Как заявлял Владимир Путин, Россия не препятствует вывозу пшеницы с Украины, если Киев разминирует порты, то суда смогут из них выйти. Также он рассказал, что зерно можно вывозить по другим маршрутам.
Президент добавил, что доля рынка, которую занимает заблокированное на Украине зерно, незначительно влияет на мировую экономику.
Помимо этого, Путин указал, что угроза продовольственного кризиса возникла из-за поведения западных стран.
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В миреАзовское мореЧерное мореСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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