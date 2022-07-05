https://ria.ru/20220705/gretsiya-1800551936.html

Оппозиция высмеяла слова премьера Мицотакиса о свободе прессы в Греции

Оппозиция высмеяла слова премьера Мицотакиса о свободе прессы в Греции - РИА Новости, 05.07.2022

Оппозиция высмеяла слова премьера Мицотакиса о свободе прессы в Греции

Лидер крупнейшей греческой оппозиционной партии Коалиция радикальных левых СИРИЗА – Прогрессивный альянс Алексис Ципрас высмеял заявления премьер-министра... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T23:15

2022-07-05T23:15

2022-07-05T23:15

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АФИНЫ, 5 июл – РИА Новости. Лидер крупнейшей греческой оппозиционной партии Коалиция радикальных левых СИРИЗА – Прогрессивный альянс Алексис Ципрас высмеял заявления премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Европарламенте о свободе прессы и отсутствии цензуры в Греции.Мицотакис во вторник выступил в Европарламенте и ответил на вопросы евродепутатов. Премьер рассказал об "экономических успехах", "продолжающемся агрессивном поведении Турции, которая при этом претендует на сближение с Европой", призвал выработать общую политику независимости от российских источников энергии. Значительную часть выступления Мицотакис посвятил критике греческой оппозиции.Нидерландский евродепутат, представитель группы RenewEurope, в которую входит и партия президента Франции Эммануэля Макрона в ЕП, Малик Азмани спросил Мицотакиса о ситуации со свободой прессы в Греции, поскольку многие журналистские организации заявляют о давлении на сотрудников СМИ и ухудшении положения прессы."Я могу заверить вас, что Греция - это страна, где каждый может писать и публиковать все, что хочет, обо всех, без какой-либо цензуры и контроля со стороны правительства. Взгляните - я распечатал две показательные передовицы из сегодняшних газет, обвиняющие меня, что я лжец, клеветник", - сказал Мицотакис и показал первые страницы газет "Демократия" и "Авги". Обе они посвящены попыткам помещать расследованию коррупционного скандала швейцарской фармацевтической компании Novartis и в обеих Мицотакиса обвиняют во лжи."И это ежедневные первые страницы как минимум четырех ежедневных газет Греции. Такая же свобода преобладает, когда речь идет о теле- и радиостанциях и, конечно же, в интернете, где каждый волен писать о ком угодно все, что хочет", - утверждал премьер.Он призвал "с некоторой осторожностью" относиться к исследованиям неправительственных организаций."Неужели в этом зале есть кто-нибудь, кто думает, что в таких странах, как Чад в Африке, больше свободы прессы, чем в Греции? Потому что это именно то, что было показано в измерениях, которые вы цитируете", - сказал Мицотакис.Лидер оппозиции Ципрас в Twitter с иронией поблагодарил Мицотакис за разрешение распространять газеты."После атаки Малика Азмани, заместителя руководителя группы Макрона в Европейском парламенте, в связи с бедственным положением свободы прессы в Греции, премьер-министр отвечает, размахивая "Авги" и "Демократией". Спасибо за то, что вы были так щедры и позволили газетам попасть в газетные киоски", - написал Ципрас.Пресс-секретарь правительства Яннис Иконому заявил, что Ципрас "пытается с помощью односторонних и необоснованных фактов оклеветать и запятнать международный имидж родины".Свобода слова по-греческиВласти Греции, несмотря на заявления о приверженности свободе слова и печати, жестко регулируют работу СМИ. В ноябре 2021 года парламент Греции проголосовал за введение уголовного наказания за распространение "фейковых новостей". Статья предусматривает срок от трех месяцев до пяти лет и денежный штраф. Сажать будут за ложные новости, "способные вызвать беспокойство или страх у граждан или поколебать доверие общества к национальной экономике, обороноспособности страны или общественному здравоохранению".Журналисты и юристы заявили о наступлении на свободу слова и введении уголовного наказания за личное мнение лишь на том основании, что новости "беспокоят граждан и подрывают доверие общества".В марте 2022 года парламент Греции по предложению правительства принял поправки "об ответственности прессы", которые под предлогом "защиты граждан от недостоверных, оскорбительных и клеветнических публикаций" по сути направлены против свободы слова и несогласных с правительством газет. Закон касается только печатной прессы. Журналисты заявляют, что одной из целей этих поправок является упомянутая Мицотакисом газета "Демократия".Помимо этого, идет и судебное преследование оппозиционных журналистов, в частности, за расследование коррупционного скандала с фармацевтической компанией Novartis. Журналистские ассоциации заявляют о слежке спецслужб за журналистом, который расследовал дела банкиров и бизнесменов.В Греции по распоряжению правительства закрыто агентство Sputnik Греция, запрещена трансляция передач RT, заблокированы сайты Sputnik и RT под предлогом "защиты от дезинформации".При этом проправительственные СМИ и министры правительства Мицотакиса постоянно распространяют фейковые новости.Как заявила организация Media Freedom Rapid Response (MFRR), правительство манипулирует СМИ и глушит голоса несогласных, препятствует свободе прессы, безопасность журналистов не обеспечена, расследования преступлений против них не продвигаются, преследуются журналисты, которые расследует коррупцию во власти."Наблюдается ухудшение свободы прессы после победы на выборах в 2019 году партии "Новая демократия", которая одержима стремлением контролировать информацию и минимизировать критические и инакомыслящие голоса, мы это слышали снова и снова во время миссии по установлению фактов", - говорится в докладе о ситуации с журналистикой в Греции, подготовленном под эгидой Европейского центра прессы и свободы СМИ (ECPMF) рядом журналистских организаций.Греция по индексу свободы прессы находится на последнем месте среди стран Европы. В 2021 году она заняла 70-е место из 180 в мировом рейтинге "Индекс свободы прессы" организации "Репортеры без границ" и стала четвертой худшей страной в Евросоюзе.В 2022 году Греция опустилась на 38 позиций до 108-го места и стала худшей в Европе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220702/referendum-1799828199.html

https://ria.ru/20220704/vizy-1800131363.html

https://ria.ru/20220703/gretsiya-1799927276.html

https://ria.ru/20220701/turtsiya-1799382804.html

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в мире, эммануэль макрон, греция, европа, турция, европарламент, novartis , парламент греции