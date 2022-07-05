https://ria.ru/20220705/gretsiya-1800551936.html
Оппозиция высмеяла слова премьера Мицотакиса о свободе прессы в Греции
Оппозиция высмеяла слова премьера Мицотакиса о свободе прессы в Греции - РИА Новости, 05.07.2022
Оппозиция высмеяла слова премьера Мицотакиса о свободе прессы в Греции
Лидер крупнейшей греческой оппозиционной партии Коалиция радикальных левых СИРИЗА – Прогрессивный альянс Алексис Ципрас высмеял заявления премьер-министра... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T23:15
2022-07-05T23:15
2022-07-05T23:15
в мире
эммануэль макрон
греция
европа
турция
европарламент
novartis
парламент греции
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АФИНЫ, 5 июл – РИА Новости. Лидер крупнейшей греческой оппозиционной партии Коалиция радикальных левых СИРИЗА – Прогрессивный альянс Алексис Ципрас высмеял заявления премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Европарламенте о свободе прессы и отсутствии цензуры в Греции.Мицотакис во вторник выступил в Европарламенте и ответил на вопросы евродепутатов. Премьер рассказал об "экономических успехах", "продолжающемся агрессивном поведении Турции, которая при этом претендует на сближение с Европой", призвал выработать общую политику независимости от российских источников энергии. Значительную часть выступления Мицотакис посвятил критике греческой оппозиции.Нидерландский евродепутат, представитель группы RenewEurope, в которую входит и партия президента Франции Эммануэля Макрона в ЕП, Малик Азмани спросил Мицотакиса о ситуации со свободой прессы в Греции, поскольку многие журналистские организации заявляют о давлении на сотрудников СМИ и ухудшении положения прессы."Я могу заверить вас, что Греция - это страна, где каждый может писать и публиковать все, что хочет, обо всех, без какой-либо цензуры и контроля со стороны правительства. Взгляните - я распечатал две показательные передовицы из сегодняшних газет, обвиняющие меня, что я лжец, клеветник", - сказал Мицотакис и показал первые страницы газет "Демократия" и "Авги". Обе они посвящены попыткам помещать расследованию коррупционного скандала швейцарской фармацевтической компании Novartis и в обеих Мицотакиса обвиняют во лжи."И это ежедневные первые страницы как минимум четырех ежедневных газет Греции. Такая же свобода преобладает, когда речь идет о теле- и радиостанциях и, конечно же, в интернете, где каждый волен писать о ком угодно все, что хочет", - утверждал премьер.Он призвал "с некоторой осторожностью" относиться к исследованиям неправительственных организаций."Неужели в этом зале есть кто-нибудь, кто думает, что в таких странах, как Чад в Африке, больше свободы прессы, чем в Греции? Потому что это именно то, что было показано в измерениях, которые вы цитируете", - сказал Мицотакис.Лидер оппозиции Ципрас в Twitter с иронией поблагодарил Мицотакис за разрешение распространять газеты."После атаки Малика Азмани, заместителя руководителя группы Макрона в Европейском парламенте, в связи с бедственным положением свободы прессы в Греции, премьер-министр отвечает, размахивая "Авги" и "Демократией". Спасибо за то, что вы были так щедры и позволили газетам попасть в газетные киоски", - написал Ципрас.Пресс-секретарь правительства Яннис Иконому заявил, что Ципрас "пытается с помощью односторонних и необоснованных фактов оклеветать и запятнать международный имидж родины".Свобода слова по-греческиВласти Греции, несмотря на заявления о приверженности свободе слова и печати, жестко регулируют работу СМИ. В ноябре 2021 года парламент Греции проголосовал за введение уголовного наказания за распространение "фейковых новостей". Статья предусматривает срок от трех месяцев до пяти лет и денежный штраф. Сажать будут за ложные новости, "способные вызвать беспокойство или страх у граждан или поколебать доверие общества к национальной экономике, обороноспособности страны или общественному здравоохранению".Журналисты и юристы заявили о наступлении на свободу слова и введении уголовного наказания за личное мнение лишь на том основании, что новости "беспокоят граждан и подрывают доверие общества".В марте 2022 года парламент Греции по предложению правительства принял поправки "об ответственности прессы", которые под предлогом "защиты граждан от недостоверных, оскорбительных и клеветнических публикаций" по сути направлены против свободы слова и несогласных с правительством газет. Закон касается только печатной прессы. Журналисты заявляют, что одной из целей этих поправок является упомянутая Мицотакисом газета "Демократия".Помимо этого, идет и судебное преследование оппозиционных журналистов, в частности, за расследование коррупционного скандала с фармацевтической компанией Novartis. Журналистские ассоциации заявляют о слежке спецслужб за журналистом, который расследовал дела банкиров и бизнесменов.В Греции по распоряжению правительства закрыто агентство Sputnik Греция, запрещена трансляция передач RT, заблокированы сайты Sputnik и RT под предлогом "защиты от дезинформации".При этом проправительственные СМИ и министры правительства Мицотакиса постоянно распространяют фейковые новости.Как заявила организация Media Freedom Rapid Response (MFRR), правительство манипулирует СМИ и глушит голоса несогласных, препятствует свободе прессы, безопасность журналистов не обеспечена, расследования преступлений против них не продвигаются, преследуются журналисты, которые расследует коррупцию во власти."Наблюдается ухудшение свободы прессы после победы на выборах в 2019 году партии "Новая демократия", которая одержима стремлением контролировать информацию и минимизировать критические и инакомыслящие голоса, мы это слышали снова и снова во время миссии по установлению фактов", - говорится в докладе о ситуации с журналистикой в Греции, подготовленном под эгидой Европейского центра прессы и свободы СМИ (ECPMF) рядом журналистских организаций.Греция по индексу свободы прессы находится на последнем месте среди стран Европы. В 2021 году она заняла 70-е место из 180 в мировом рейтинге "Индекс свободы прессы" организации "Репортеры без границ" и стала четвертой худшей страной в Евросоюзе.В 2022 году Греция опустилась на 38 позиций до 108-го места и стала худшей в Европе.
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в мире, эммануэль макрон, греция, европа, турция, европарламент, novartis , парламент греции
АФИНЫ, 5 июл – РИА Новости. Лидер крупнейшей греческой оппозиционной партии Коалиция радикальных левых СИРИЗА – Прогрессивный альянс Алексис Ципрас высмеял заявления премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Европарламенте о свободе прессы и отсутствии цензуры в Греции.
Мицотакис во вторник выступил в Европарламенте
и ответил на вопросы евродепутатов. Премьер рассказал об "экономических успехах", "продолжающемся агрессивном поведении Турции
, которая при этом претендует на сближение с Европой", призвал выработать общую политику независимости от российских источников энергии. Значительную часть выступления Мицотакис посвятил критике греческой оппозиции.
Нидерландский евродепутат, представитель группы RenewEurope, в которую входит и партия президента Франции Эммануэля Макрона
в ЕП, Малик Азмани спросил Мицотакиса о ситуации со свободой прессы в Греции
, поскольку многие журналистские организации заявляют о давлении на сотрудников СМИ и ухудшении положения прессы.
"Я могу заверить вас, что Греция - это страна, где каждый может писать и публиковать все, что хочет, обо всех, без какой-либо цензуры и контроля со стороны правительства. Взгляните - я распечатал две показательные передовицы из сегодняшних газет, обвиняющие меня, что я лжец, клеветник", - сказал Мицотакис и показал первые страницы газет "Демократия" и "Авги". Обе они посвящены попыткам помещать расследованию коррупционного скандала швейцарской фармацевтической компании Novartis
и в обеих Мицотакиса обвиняют во лжи.
"И это ежедневные первые страницы как минимум четырех ежедневных газет Греции. Такая же свобода преобладает, когда речь идет о теле- и радиостанциях и, конечно же, в интернете, где каждый волен писать о ком угодно все, что хочет", - утверждал премьер.
Он призвал "с некоторой осторожностью" относиться к исследованиям неправительственных организаций.
"Неужели в этом зале есть кто-нибудь, кто думает, что в таких странах, как Чад
в Африке
, больше свободы прессы, чем в Греции? Потому что это именно то, что было показано в измерениях, которые вы цитируете", - сказал Мицотакис.
Лидер оппозиции Ципрас в Twitter с иронией поблагодарил Мицотакис за разрешение распространять газеты.
"После атаки Малика Азмани, заместителя руководителя группы Макрона в Европейском парламенте, в связи с бедственным положением свободы прессы в Греции, премьер-министр отвечает, размахивая "Авги" и "Демократией". Спасибо за то, что вы были так щедры и позволили газетам попасть в газетные киоски", - написал Ципрас.
Пресс-секретарь правительства Яннис Иконому заявил, что Ципрас "пытается с помощью односторонних и необоснованных фактов оклеветать и запятнать международный имидж родины".
Свобода слова по-гречески
Власти Греции, несмотря на заявления о приверженности свободе слова и печати, жестко регулируют работу СМИ. В ноябре 2021 года парламент Греции
проголосовал за введение уголовного наказания за распространение "фейковых новостей". Статья предусматривает срок от трех месяцев до пяти лет и денежный штраф. Сажать будут за ложные новости, "способные вызвать беспокойство или страх у граждан или поколебать доверие общества к национальной экономике, обороноспособности страны или общественному здравоохранению".
Журналисты и юристы заявили о наступлении на свободу слова и введении уголовного наказания за личное мнение лишь на том основании, что новости "беспокоят граждан и подрывают доверие общества".
В марте 2022 года парламент Греции по предложению правительства принял поправки "об ответственности прессы", которые под предлогом "защиты граждан от недостоверных, оскорбительных и клеветнических публикаций" по сути направлены против свободы слова и несогласных с правительством газет. Закон касается только печатной прессы. Журналисты заявляют, что одной из целей этих поправок является упомянутая Мицотакисом газета "Демократия".
Помимо этого, идет и судебное преследование оппозиционных журналистов, в частности, за расследование коррупционного скандала с фармацевтической компанией Novartis. Журналистские ассоциации заявляют о слежке спецслужб за журналистом, который расследовал дела банкиров и бизнесменов.
В Греции по распоряжению правительства закрыто агентство Sputnik Греция, запрещена трансляция передач RT, заблокированы сайты Sputnik и RT под предлогом "защиты от дезинформации".
При этом проправительственные СМИ и министры правительства Мицотакиса постоянно распространяют фейковые новости.
Как заявила организация Media Freedom Rapid Response (MFRR), правительство манипулирует СМИ и глушит голоса несогласных, препятствует свободе прессы, безопасность журналистов не обеспечена, расследования преступлений против них не продвигаются, преследуются журналисты, которые расследует коррупцию во власти.
"Наблюдается ухудшение свободы прессы после победы на выборах в 2019 году партии "Новая демократия", которая одержима стремлением контролировать информацию и минимизировать критические и инакомыслящие голоса, мы это слышали снова и снова во время миссии по установлению фактов", - говорится в докладе о ситуации с журналистикой в Греции, подготовленном под эгидой Европейского центра прессы и свободы СМИ (ECPMF) рядом журналистских организаций.
Греция по индексу свободы прессы находится на последнем месте среди стран Европы
. В 2021 году она заняла 70-е место из 180 в мировом рейтинге "Индекс свободы прессы" организации "Репортеры без границ
" и стала четвертой худшей страной в Евросоюзе.
В 2022 году Греция опустилась на 38 позиций до 108-го места и стала худшей в Европе.