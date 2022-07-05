Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция высмеяла слова премьера Мицотакиса о свободе прессы в Греции - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/gretsiya-1800551936.html
Оппозиция высмеяла слова премьера Мицотакиса о свободе прессы в Греции
Оппозиция высмеяла слова премьера Мицотакиса о свободе прессы в Греции - РИА Новости, 05.07.2022
Оппозиция высмеяла слова премьера Мицотакиса о свободе прессы в Греции
Лидер крупнейшей греческой оппозиционной партии Коалиция радикальных левых СИРИЗА – Прогрессивный альянс Алексис Ципрас высмеял заявления премьер-министра... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T23:15
2022-07-05T23:15
в мире
эммануэль макрон
греция
европа
турция
европарламент
novartis
парламент греции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762817161_0:135:2934:1785_1920x0_80_0_0_c9c880f01d258f9e6f6c7b8b5fac6a45.jpg
АФИНЫ, 5 июл – РИА Новости. Лидер крупнейшей греческой оппозиционной партии Коалиция радикальных левых СИРИЗА – Прогрессивный альянс Алексис Ципрас высмеял заявления премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Европарламенте о свободе прессы и отсутствии цензуры в Греции.Мицотакис во вторник выступил в Европарламенте и ответил на вопросы евродепутатов. Премьер рассказал об "экономических успехах", "продолжающемся агрессивном поведении Турции, которая при этом претендует на сближение с Европой", призвал выработать общую политику независимости от российских источников энергии. Значительную часть выступления Мицотакис посвятил критике греческой оппозиции.Нидерландский евродепутат, представитель группы RenewEurope, в которую входит и партия президента Франции Эммануэля Макрона в ЕП, Малик Азмани спросил Мицотакиса о ситуации со свободой прессы в Греции, поскольку многие журналистские организации заявляют о давлении на сотрудников СМИ и ухудшении положения прессы."Я могу заверить вас, что Греция - это страна, где каждый может писать и публиковать все, что хочет, обо всех, без какой-либо цензуры и контроля со стороны правительства. Взгляните - я распечатал две показательные передовицы из сегодняшних газет, обвиняющие меня, что я лжец, клеветник", - сказал Мицотакис и показал первые страницы газет "Демократия" и "Авги". Обе они посвящены попыткам помещать расследованию коррупционного скандала швейцарской фармацевтической компании Novartis и в обеих Мицотакиса обвиняют во лжи."И это ежедневные первые страницы как минимум четырех ежедневных газет Греции. Такая же свобода преобладает, когда речь идет о теле- и радиостанциях и, конечно же, в интернете, где каждый волен писать о ком угодно все, что хочет", - утверждал премьер.Он призвал "с некоторой осторожностью" относиться к исследованиям неправительственных организаций."Неужели в этом зале есть кто-нибудь, кто думает, что в таких странах, как Чад в Африке, больше свободы прессы, чем в Греции? Потому что это именно то, что было показано в измерениях, которые вы цитируете", - сказал Мицотакис.Лидер оппозиции Ципрас в Twitter с иронией поблагодарил Мицотакис за разрешение распространять газеты."После атаки Малика Азмани, заместителя руководителя группы Макрона в Европейском парламенте, в связи с бедственным положением свободы прессы в Греции, премьер-министр отвечает, размахивая "Авги" и "Демократией". Спасибо за то, что вы были так щедры и позволили газетам попасть в газетные киоски", - написал Ципрас.Пресс-секретарь правительства Яннис Иконому заявил, что Ципрас "пытается с помощью односторонних и необоснованных фактов оклеветать и запятнать международный имидж родины".Свобода слова по-греческиВласти Греции, несмотря на заявления о приверженности свободе слова и печати, жестко регулируют работу СМИ. В ноябре 2021 года парламент Греции проголосовал за введение уголовного наказания за распространение "фейковых новостей". Статья предусматривает срок от трех месяцев до пяти лет и денежный штраф. Сажать будут за ложные новости, "способные вызвать беспокойство или страх у граждан или поколебать доверие общества к национальной экономике, обороноспособности страны или общественному здравоохранению".Журналисты и юристы заявили о наступлении на свободу слова и введении уголовного наказания за личное мнение лишь на том основании, что новости "беспокоят граждан и подрывают доверие общества".В марте 2022 года парламент Греции по предложению правительства принял поправки "об ответственности прессы", которые под предлогом "защиты граждан от недостоверных, оскорбительных и клеветнических публикаций" по сути направлены против свободы слова и несогласных с правительством газет. Закон касается только печатной прессы. Журналисты заявляют, что одной из целей этих поправок является упомянутая Мицотакисом газета "Демократия".Помимо этого, идет и судебное преследование оппозиционных журналистов, в частности, за расследование коррупционного скандала с фармацевтической компанией Novartis. Журналистские ассоциации заявляют о слежке спецслужб за журналистом, который расследовал дела банкиров и бизнесменов.В Греции по распоряжению правительства закрыто агентство Sputnik Греция, запрещена трансляция передач RT, заблокированы сайты Sputnik и RT под предлогом "защиты от дезинформации".При этом проправительственные СМИ и министры правительства Мицотакиса постоянно распространяют фейковые новости.Как заявила организация Media Freedom Rapid Response (MFRR), правительство манипулирует СМИ и глушит голоса несогласных, препятствует свободе прессы, безопасность журналистов не обеспечена, расследования преступлений против них не продвигаются, преследуются журналисты, которые расследует коррупцию во власти."Наблюдается ухудшение свободы прессы после победы на выборах в 2019 году партии "Новая демократия", которая одержима стремлением контролировать информацию и минимизировать критические и инакомыслящие голоса, мы это слышали снова и снова во время миссии по установлению фактов", - говорится в докладе о ситуации с журналистикой в Греции, подготовленном под эгидой Европейского центра прессы и свободы СМИ (ECPMF) рядом журналистских организаций.Греция по индексу свободы прессы находится на последнем месте среди стран Европы. В 2021 году она заняла 70-е место из 180 в мировом рейтинге "Индекс свободы прессы" организации "Репортеры без границ" и стала четвертой худшей страной в Евросоюзе.В 2022 году Греция опустилась на 38 позиций до 108-го места и стала худшей в Европе.
https://radiosputnik.ria.ru/20220702/referendum-1799828199.html
https://ria.ru/20220704/vizy-1800131363.html
https://ria.ru/20220703/gretsiya-1799927276.html
https://ria.ru/20220701/turtsiya-1799382804.html
греция
европа
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762817161_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_60b908d44141bb55ff3ad359d2afe0c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, греция, европа, турция, европарламент, novartis , парламент греции
23:15 05.07.2022
 
Оппозиция высмеяла слова премьера Мицотакиса о свободе прессы в Греции

Лидер оппозиционной партии Ципрас высмеял слова Мицотакиса о свободе прессы в Греции

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис . Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 5 июл – РИА Новости. Лидер крупнейшей греческой оппозиционной партии Коалиция радикальных левых СИРИЗА – Прогрессивный альянс Алексис Ципрас высмеял заявления премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Европарламенте о свободе прессы и отсутствии цензуры в Греции.
Мицотакис во вторник выступил в Европарламенте и ответил на вопросы евродепутатов. Премьер рассказал об "экономических успехах", "продолжающемся агрессивном поведении Турции, которая при этом претендует на сближение с Европой", призвал выработать общую политику независимости от российских источников энергии. Значительную часть выступления Мицотакис посвятил критике греческой оппозиции.
Евродепутат Нотис Мариас - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 20:27В мире
В Греции потребовали вынести вопрос о расширении НАТО на референдум
Нидерландский евродепутат, представитель группы RenewEurope, в которую входит и партия президента Франции Эммануэля Макрона в ЕП, Малик Азмани спросил Мицотакиса о ситуации со свободой прессы в Греции, поскольку многие журналистские организации заявляют о давлении на сотрудников СМИ и ухудшении положения прессы.
"Я могу заверить вас, что Греция - это страна, где каждый может писать и публиковать все, что хочет, обо всех, без какой-либо цензуры и контроля со стороны правительства. Взгляните - я распечатал две показательные передовицы из сегодняшних газет, обвиняющие меня, что я лжец, клеветник", - сказал Мицотакис и показал первые страницы газет "Демократия" и "Авги". Обе они посвящены попыткам помещать расследованию коррупционного скандала швейцарской фармацевтической компании Novartis и в обеих Мицотакиса обвиняют во лжи.
"И это ежедневные первые страницы как минимум четырех ежедневных газет Греции. Такая же свобода преобладает, когда речь идет о теле- и радиостанциях и, конечно же, в интернете, где каждый волен писать о ком угодно все, что хочет", - утверждал премьер.
Он призвал "с некоторой осторожностью" относиться к исследованиям неправительственных организаций.
"Неужели в этом зале есть кто-нибудь, кто думает, что в таких странах, как Чад в Африке, больше свободы прессы, чем в Греции? Потому что это именно то, что было показано в измерениях, которые вы цитируете", - сказал Мицотакис.
Лидер оппозиции Ципрас в Twitter с иронией поблагодарил Мицотакис за разрешение распространять газеты.
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 15:38Туризм
Греция возобновила выдачу виз россиянам
"После атаки Малика Азмани, заместителя руководителя группы Макрона в Европейском парламенте, в связи с бедственным положением свободы прессы в Греции, премьер-министр отвечает, размахивая "Авги" и "Демократией". Спасибо за то, что вы были так щедры и позволили газетам попасть в газетные киоски", - написал Ципрас.
Пресс-секретарь правительства Яннис Иконому заявил, что Ципрас "пытается с помощью односторонних и необоснованных фактов оклеветать и запятнать международный имидж родины".

Свобода слова по-гречески

Власти Греции, несмотря на заявления о приверженности свободе слова и печати, жестко регулируют работу СМИ. В ноябре 2021 года парламент Греции проголосовал за введение уголовного наказания за распространение "фейковых новостей". Статья предусматривает срок от трех месяцев до пяти лет и денежный штраф. Сажать будут за ложные новости, "способные вызвать беспокойство или страх у граждан или поколебать доверие общества к национальной экономике, обороноспособности страны или общественному здравоохранению".
Журналисты и юристы заявили о наступлении на свободу слова и введении уголовного наказания за личное мнение лишь на том основании, что новости "беспокоят граждан и подрывают доверие общества".
В марте 2022 года парламент Греции по предложению правительства принял поправки "об ответственности прессы", которые под предлогом "защиты граждан от недостоверных, оскорбительных и клеветнических публикаций" по сути направлены против свободы слова и несогласных с правительством газет. Закон касается только печатной прессы. Журналисты заявляют, что одной из целей этих поправок является упомянутая Мицотакисом газета "Демократия".
Помимо этого, идет и судебное преследование оппозиционных журналистов, в частности, за расследование коррупционного скандала с фармацевтической компанией Novartis. Журналистские ассоциации заявляют о слежке спецслужб за журналистом, который расследовал дела банкиров и бизнесменов.
В Греции по распоряжению правительства закрыто агентство Sputnik Греция, запрещена трансляция передач RT, заблокированы сайты Sputnik и RT под предлогом "защиты от дезинформации".
Афины - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 15:47
В Греции заявили о вмешательстве Эрдогана во внутренние дела страны
При этом проправительственные СМИ и министры правительства Мицотакиса постоянно распространяют фейковые новости.
Как заявила организация Media Freedom Rapid Response (MFRR), правительство манипулирует СМИ и глушит голоса несогласных, препятствует свободе прессы, безопасность журналистов не обеспечена, расследования преступлений против них не продвигаются, преследуются журналисты, которые расследует коррупцию во власти.
"Наблюдается ухудшение свободы прессы после победы на выборах в 2019 году партии "Новая демократия", которая одержима стремлением контролировать информацию и минимизировать критические и инакомыслящие голоса, мы это слышали снова и снова во время миссии по установлению фактов", - говорится в докладе о ситуации с журналистикой в Греции, подготовленном под эгидой Европейского центра прессы и свободы СМИ (ECPMF) рядом журналистских организаций.
Греция по индексу свободы прессы находится на последнем месте среди стран Европы. В 2021 году она заняла 70-е место из 180 в мировом рейтинге "Индекс свободы прессы" организации "Репортеры без границ" и стала четвертой худшей страной в Евросоюзе.
В 2022 году Греция опустилась на 38 позиций до 108-го места и стала худшей в Европе.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Мадриде, Испания - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 08:00
Запад сдал курдов Эрдогану. На очереди Греция
 
В миреЭммануэль МакронГрецияЕвропаТурцияЕвропарламентNovartisПарламент Греции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала