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Принуждать бизнес к гособоронзаказу нет необходимости, заявил Борисов - РИА Новости, 05.07.2022
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Принуждать бизнес к гособоронзаказу нет необходимости, заявил Борисов
Принуждать бизнес к гособоронзаказу нет необходимости, заявил Борисов - РИА Новости, 05.07.2022
Принуждать бизнес к гособоронзаказу нет необходимости, заявил Борисов
Нет необходимости в принудительном привлечении бизнеса к выполнению гособоронзаказа, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:08
2022-07-05T16:08
россия
госдума рф
безопасность
юрий борисов (вице-премьер)
технологии
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Нет необходимости в принудительном привлечении бизнеса к выполнению гособоронзаказа, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.Во вторник Борисов представил в Госдуме проект правительства об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны. Поправки, по его словам, не предполагают перепрофилирования предприятий для нужд армии.В эфире "Россия 24" Борисов отметил, что в рамках гособоронзаказа привлечение других предприятий – "это каждый раз проблема", поэтому в законопроекте заказчику даются расширенные права на заключение госконтракта, в том числе с единственными исполнителями."Это не означает, что любое предприятие – малого, среднего бизнеса, любое другое - будет в принудительном порядке привлечено к выполнению мероприятий гособоронзаказа, в этом нет никакой необходимости. Тем более, никто не говорит о том, что оно должно отказаться от взятых на себя обязательств вне гособоронзаказа. Это полная профанация", - добавил вице-премьер.
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россия, госдума рф, безопасность, юрий борисов (вице-премьер), технологии
16:08 05.07.2022
 
Принуждать бизнес к гособоронзаказу нет необходимости, заявил Борисов

Вице-премьер Борисов считает, что принуждать бизнес к гособоронзаказу нет необходимости

CC BY 4.0 / Правительство Российской Федерации / Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов
Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
CC BY 4.0 / Правительство Российской Федерации /
Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Нет необходимости в принудительном привлечении бизнеса к выполнению гособоронзаказа, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Во вторник Борисов представил в Госдуме проект правительства об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны. Поправки, по его словам, не предполагают перепрофилирования предприятий для нужд армии.
В эфире "Россия 24" Борисов отметил, что в рамках гособоронзаказа привлечение других предприятий – "это каждый раз проблема", поэтому в законопроекте заказчику даются расширенные права на заключение госконтракта, в том числе с единственными исполнителями.
"Это не означает, что любое предприятие – малого, среднего бизнеса, любое другое - будет в принудительном порядке привлечено к выполнению мероприятий гособоронзаказа, в этом нет никакой необходимости. Тем более, никто не говорит о том, что оно должно отказаться от взятых на себя обязательств вне гособоронзаказа. Это полная профанация", - добавил вице-премьер.
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РоссияГосдума РФБезопасностьЮрий Борисов (вице-премьер)Технологии
 
 
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