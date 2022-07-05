https://ria.ru/20220705/gosoboronzakaz-1800444023.html
Принуждать бизнес к гособоронзаказу нет необходимости, заявил Борисов
Принуждать бизнес к гособоронзаказу нет необходимости, заявил Борисов - РИА Новости, 05.07.2022
Принуждать бизнес к гособоронзаказу нет необходимости, заявил Борисов
Нет необходимости в принудительном привлечении бизнеса к выполнению гособоронзаказа, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:08
2022-07-05T16:08
2022-07-05T16:08
россия
госдума рф
безопасность
юрий борисов (вице-премьер)
технологии
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Нет необходимости в принудительном привлечении бизнеса к выполнению гособоронзаказа, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.Во вторник Борисов представил в Госдуме проект правительства об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны. Поправки, по его словам, не предполагают перепрофилирования предприятий для нужд армии.В эфире "Россия 24" Борисов отметил, что в рамках гособоронзаказа привлечение других предприятий – "это каждый раз проблема", поэтому в законопроекте заказчику даются расширенные права на заключение госконтракта, в том числе с единственными исполнителями."Это не означает, что любое предприятие – малого, среднего бизнеса, любое другое - будет в принудительном порядке привлечено к выполнению мероприятий гособоронзаказа, в этом нет никакой необходимости. Тем более, никто не говорит о том, что оно должно отказаться от взятых на себя обязательств вне гособоронзаказа. Это полная профанация", - добавил вице-премьер.
https://ria.ru/20210331/natsionalizatsiya-1603630443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, безопасность, юрий борисов (вице-премьер), технологии
Принуждать бизнес к гособоронзаказу нет необходимости, заявил Борисов
Вице-премьер Борисов считает, что принуждать бизнес к гособоронзаказу нет необходимости