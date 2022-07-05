https://ria.ru/20220705/gosduma-1800479916.html

Путин встретится с руководством Госдумы и с лидерами фракций

Путин встретится с руководством Госдумы и с лидерами фракций - РИА Новости, 05.07.2022

Путин встретится с руководством Госдумы и с лидерами фракций

Президент РФ Владимир Путин в ближайшие дни проведет встречу с руководством Думы и лидерами фракций, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T17:33

2022-07-05T17:33

2022-07-05T17:38

владимир путин

госдума рф

политика

дмитрий песков

лдпр

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ближайшие дни проведет встречу с руководством Думы и лидерами фракций, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В среду в Госдуме пройдет последнее пленарное заседание в весеннюю сессию. Нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил ранее, что хочет обсудить с Путиным тему сохранения русского языка."Да. В ближайшие дни планируется встреча президента с руководством Думы и лидерами фракций", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20220705/slutskiy-1800460667.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, госдума рф, политика, дмитрий песков, лдпр, леонид слуцкий (политик)