https://ria.ru/20220705/gosduma-1800479916.html
Путин встретится с руководством Госдумы и с лидерами фракций
Путин встретится с руководством Госдумы и с лидерами фракций - РИА Новости, 05.07.2022
Путин встретится с руководством Госдумы и с лидерами фракций
Президент РФ Владимир Путин в ближайшие дни проведет встречу с руководством Думы и лидерами фракций, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:33
2022-07-05T17:33
2022-07-05T17:38
владимир путин
госдума рф
политика
дмитрий песков
лдпр
леонид слуцкий (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799521945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23294053406cb463b4e785c39c03abb7.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ближайшие дни проведет встречу с руководством Думы и лидерами фракций, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В среду в Госдуме пройдет последнее пленарное заседание в весеннюю сессию. Нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил ранее, что хочет обсудить с Путиным тему сохранения русского языка."Да. В ближайшие дни планируется встреча президента с руководством Думы и лидерами фракций", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20220705/slutskiy-1800460667.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799521945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1ba43298a829664b03326ed9d6c0fd23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, госдума рф, политика, дмитрий песков, лдпр, леонид слуцкий (политик)
17:33 05.07.2022 (обновлено: 17:38 05.07.2022)
Путин встретится с руководством Госдумы и с лидерами фракций
Песков: Путин в ближайшие дни встретится с руководством Госдумы и с лидерами фракций