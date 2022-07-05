Украинские войска выпустили 13 крупнокалиберных снарядов по Горловке
Украинские войска выпустили 13 снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке
© Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
© Илья Питалев
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска утром во вторник выпустили 13 снарядов калибром 122 миллиметра по донецкой Горловке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка: выпущено 13 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка: выпущено 13 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.