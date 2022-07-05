https://ria.ru/20220705/gorlovka-1800245314.html

Украинские войска выпустили 13 крупнокалиберных снарядов по Горловке

Украинские войска выпустили 13 крупнокалиберных снарядов по Горловке - РИА Новости, 05.07.2022

Украинские войска выпустили 13 крупнокалиберных снарядов по Горловке

Украинские войска утром во вторник выпустили 13 снарядов калибром 122 миллиметра по донецкой Горловке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T05:57

2022-07-05T05:57

2022-07-05T05:57

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска утром во вторник выпустили 13 снарядов калибром 122 миллиметра по донецкой Горловке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка: выпущено 13 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220705/golmovskiy-1800243635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина