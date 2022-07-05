https://ria.ru/20220705/golmovskiy-1800243635.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 05.07.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска во вторник выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщает... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T04:50
2022-07-05T04:50
2022-07-05T04:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска во вторник выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 3.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 03.55 - населенный пункт Николаевка Вторая - населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20220705/donetsk-1800232233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
04:50 05.07.2022 (обновлено: 04:52 05.07.2022)
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Гольмовскому в ДНР