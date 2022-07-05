https://ria.ru/20220705/gladkov-1800451018.html
Гладков вручил главам районов сертификаты на новую коммунальную технику
Гладков вручил главам районов сертификаты на новую коммунальную технику - РИА Новости, 05.07.2022
Гладков вручил главам районов сертификаты на новую коммунальную технику
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил главам 16 муниципалитетов сертификаты на 43 единицы коммунальной техники — это тракторы, экскаваторы и... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:21
2022-07-05T16:21
2022-07-05T16:37
общество
жкх
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 5 июл — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил главам 16 муниципалитетов сертификаты на 43 единицы коммунальной техники — это тракторы, экскаваторы и мусоровозы, сообщило областное правительство.Как отметили в правительстве, из областного бюджета в 2021-2022 годах выделено почти 2,5 миллиарда рублей для приобретения коммунальной техники, дополнительного оборудования к ней и средств малой механизации для нужд муниципальных образований области."В прошлом году в муниципальные образования региона было передано 624 единицы, в этом году мы уже вручили 56 единиц, 43 вручаем сейчас, и до конца года ещё 94 единицы поступят в распоряжение муниципальных образований", — отметил губернатор, вручая главам муниципалитетов сертификаты на новую технику.Города и районы получат новые тракторы, экскаваторы, мусоровозы и универсальные коммунальные машины."Мы продолжаем с вами программу обновления муниципальной техники. Нам удаётся выполнить все обязательства, которые мы взяли в прошлом году. И я уверен, что жители Белгородчины оценят ваш труд, потому что всё, что мы делаем, мы делаем для людей", — сказал Гладков.Ранее глава региона отмечал, что старую технику никто не продаёт и не списывает, и подчеркнул, что лично будет удаленно контролировать работу техники.
https://ria.ru/20220701/kapremont-1799508404.html
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общество, жкх
16:21 05.07.2022 (обновлено: 16:37 05.07.2022)
Гладков вручил главам районов сертификаты на новую коммунальную технику
Губернатор Белгородской области вручил главам районов сертификаты на коммунальную технику
БЕЛГОРОД, 5 июл — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил главам 16 муниципалитетов сертификаты на 43 единицы коммунальной техники — это тракторы, экскаваторы и мусоровозы, сообщило областное правительство.
Как отметили в правительстве, из областного бюджета в 2021-2022 годах выделено почти 2,5 миллиарда рублей для приобретения коммунальной техники, дополнительного оборудования к ней и средств малой механизации для нужд муниципальных образований области.
"В прошлом году в муниципальные образования региона было передано 624 единицы, в этом году мы уже вручили 56 единиц, 43 вручаем сейчас, и до конца года ещё 94 единицы поступят в распоряжение муниципальных образований", — отметил губернатор, вручая главам муниципалитетов сертификаты на новую технику.
Города и районы получат новые тракторы, экскаваторы, мусоровозы и универсальные коммунальные машины.
"Мы продолжаем с вами программу обновления муниципальной техники. Нам удаётся выполнить все обязательства, которые мы взяли в прошлом году. И я уверен, что жители Белгородчины оценят ваш труд, потому что всё, что мы делаем, мы делаем для людей", — сказал Гладков.
Ранее глава региона отмечал, что старую технику никто не продаёт и не списывает, и подчеркнул, что лично будет удаленно контролировать работу техники.