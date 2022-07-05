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В Москве ребенок погиб, выпав с седьмого этажа
В Москве ребенок погиб, выпав с седьмого этажа - РИА Новости, 05.07.2022
В Москве ребенок погиб, выпав с седьмого этажа
Трехлетняя девочка погибла, выпав из окна седьмого этажа на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:54
2022-07-05T17:54
2022-07-05T17:54
происшествия
москва
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Трехлетняя девочка погибла, выпав из окна седьмого этажа на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."Пятого июля из окна 7 этажа жилого дома на 8-й улице Соколиной Горы выпал трехлетний ребенок. Девочка скончалась. Измайловская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств падения малолетнего ребенка из окна многоэтажного дома на востоке столицы", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте находится и.о. заместителя Измайловского межрайонного прокурора Павел Трякин. Результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, контролируются прокуратурой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве ребенок погиб, выпав с седьмого этажа
В Москве трехлетняя девочка погибла, выпав из окна седьмого этажа