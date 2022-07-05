https://ria.ru/20220705/gibel-1800486394.html

В Москве ребенок погиб, выпав с седьмого этажа

В Москве ребенок погиб, выпав с седьмого этажа - РИА Новости, 05.07.2022

В Москве ребенок погиб, выпав с седьмого этажа

Трехлетняя девочка погибла, выпав из окна седьмого этажа на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T17:54

2022-07-05T17:54

2022-07-05T17:54

происшествия

москва

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Трехлетняя девочка погибла, выпав из окна седьмого этажа на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."Пятого июля из окна 7 этажа жилого дома на 8-й улице Соколиной Горы выпал трехлетний ребенок. Девочка скончалась. Измайловская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств падения малолетнего ребенка из окна многоэтажного дома на востоке столицы", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте находится и.о. заместителя Измайловского межрайонного прокурора Павел Трякин. Результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, контролируются прокуратурой.

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москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва