https://ria.ru/20220705/gazprom-1800370172.html

Госдума обязала "Газпром" заплатить в бюджет более триллиона рублей

Госдума обязала "Газпром" заплатить в бюджет более триллиона рублей - РИА Новости, 05.07.2022

Госдума обязала "Газпром" заплатить в бюджет более триллиона рублей

Госдума приняла закон, который позволит увеличить в текущем году поступления от налога на добычу полезных ископаемых для "Газпрома" - на 1,248 триллиона за три... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:11

2022-07-05T13:11

2022-07-05T13:11

экономика

россия

госдума рф

газпром

бюджет

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569038740_0:58:2768:1615_1920x0_80_0_0_f480911ef727aec6868b0ff9033e5088.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, который позволит увеличить в текущем году поступления от налога на добычу полезных ископаемых для "Газпрома" - на 1,248 триллиона за три месяца - за счет надбавки к налогу.Согласно документу, сумма НДПИ, исчисленная организациями-собственниками объектов единой системы газоснабжения, за налоговые периоды, начало которых приходится с 1 сентября по 30 ноября 2022 года включительно, при добыче газа "по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством РФ о недрах, увеличивается на величину 416 000, выраженную в миллионах рублей".Поскольку налоговым периодом по НДПИ является месяц, то за три месяца надбавка к налогу составит 1,248 триллиона рублей, пояснили РИА Новости в профильном комитете Госдумы по бюджету и налогам, а Минфин России это подтвердил.Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок.

https://ria.ru/20220705/spg-1800340843.html

https://ria.ru/20220705/yaponiya-1800309143.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, госдума рф, газпром, бюджет, природный газ