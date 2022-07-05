https://ria.ru/20220705/gazifikatsiya-1800393908.html

Паслер : уровень газификации Оренбуржья – 97,6%

Паслер : уровень газификации Оренбуржья – 97,6% - РИА Новости, 05.07.2022

Паслер : уровень газификации Оренбуржья – 97,6%

Уровень газификации Оренбургской области составляет 97,6%, а к 2031 году планируется довести этот показатель до 99,7%, цитируют в пресс-службе правительства... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T14:23

2022-07-05T14:23

2022-07-05T14:27

оренбургская область

оренбургская область

бузулук

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Уровень газификации Оренбургской области составляет 97,6%, а к 2031 году планируется довести этот показатель до 99,7%, цитируют в пресс-службе правительства региона слова губернатора Дениса Паслера.Он отметил, что программа догазификации способствует темпам газификации региона.Так, в Оренбургской области догазифицируют новый микрорайон, расположенный в Бузулуке, голубое топливо придет в 180 частных домов."Распределительный газопровод протяженностью свыше 4 километров подведен к новому микрорайону Бузулука, его запуск позволит газифицировать 180 частных домов",- говорится в сообщении пресс- службы.В настоящее время от жителей Оренбургской области приняты почти 2,8 тысячи заявок на догазификацию, заключены более 2,4 тысячи договоров, газ уже подведен к 1450 домовладениям.

https://ria.ru/20220627/dorogi-1798405340.html

оренбургская область

бузулук

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, бузулук, денис паслер