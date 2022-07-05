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Паслер : уровень газификации Оренбуржья – 97,6% - РИА Новости, 05.07.2022
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Оренбургская область
https://ria.ru/20220705/gazifikatsiya-1800393908.html
Паслер : уровень газификации Оренбуржья – 97,6%
Паслер : уровень газификации Оренбуржья – 97,6% - РИА Новости, 05.07.2022
Паслер : уровень газификации Оренбуржья – 97,6%
Уровень газификации Оренбургской области составляет 97,6%, а к 2031 году планируется довести этот показатель до 99,7%, цитируют в пресс-службе правительства... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:23
2022-07-05T14:27
оренбургская область
оренбургская область
бузулук
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Уровень газификации Оренбургской области составляет 97,6%, а к 2031 году планируется довести этот показатель до 99,7%, цитируют в пресс-службе правительства региона слова губернатора Дениса Паслера.Он отметил, что программа догазификации способствует темпам газификации региона.Так, в Оренбургской области догазифицируют новый микрорайон, расположенный в Бузулуке, голубое топливо придет в 180 частных домов."Распределительный газопровод протяженностью свыше 4 километров подведен к новому микрорайону Бузулука, его запуск позволит газифицировать 180 частных домов",- говорится в сообщении пресс- службы.В настоящее время от жителей Оренбургской области приняты почти 2,8 тысячи заявок на догазификацию, заключены более 2,4 тысячи договоров, газ уже подведен к 1450 домовладениям.
https://ria.ru/20220627/dorogi-1798405340.html
оренбургская область
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оренбургская область, бузулук, денис паслер
14:23 05.07.2022 (обновлено: 14:27 05.07.2022)
 

Паслер : уровень газификации Оренбуржья – 97,6%

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство
Газораспределительное устройство - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Газораспределительное устройство
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Уровень газификации Оренбургской области составляет 97,6%, а к 2031 году планируется довести этот показатель до 99,7%, цитируют в пресс-службе правительства региона слова губернатора Дениса Паслера.
Он отметил, что программа догазификации способствует темпам газификации региона.
Так, в Оренбургской области догазифицируют новый микрорайон, расположенный в Бузулуке, голубое топливо придет в 180 частных домов.
"Распределительный газопровод протяженностью свыше 4 километров подведен к новому микрорайону Бузулука, его запуск позволит газифицировать 180 частных домов",- говорится в сообщении пресс- службы.
В настоящее время от жителей Оренбургской области приняты почти 2,8 тысячи заявок на догазификацию, заключены более 2,4 тысячи договоров, газ уже подведен к 1450 домовладениям.
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