https://ria.ru/20220705/gazifikatsiya-1800393908.html
Паслер : уровень газификации Оренбуржья – 97,6%
Паслер : уровень газификации Оренбуржья – 97,6% - РИА Новости, 05.07.2022
Паслер : уровень газификации Оренбуржья – 97,6%
Уровень газификации Оренбургской области составляет 97,6%, а к 2031 году планируется довести этот показатель до 99,7%, цитируют в пресс-службе правительства... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:23
2022-07-05T14:23
2022-07-05T14:27
оренбургская область
оренбургская область
бузулук
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Уровень газификации Оренбургской области составляет 97,6%, а к 2031 году планируется довести этот показатель до 99,7%, цитируют в пресс-службе правительства региона слова губернатора Дениса Паслера.Он отметил, что программа догазификации способствует темпам газификации региона.Так, в Оренбургской области догазифицируют новый микрорайон, расположенный в Бузулуке, голубое топливо придет в 180 частных домов."Распределительный газопровод протяженностью свыше 4 километров подведен к новому микрорайону Бузулука, его запуск позволит газифицировать 180 частных домов",- говорится в сообщении пресс- службы.В настоящее время от жителей Оренбургской области приняты почти 2,8 тысячи заявок на догазификацию, заключены более 2,4 тысячи договоров, газ уже подведен к 1450 домовладениям.
https://ria.ru/20220627/dorogi-1798405340.html
оренбургская область
бузулук
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, бузулук, денис паслер
ОРЕНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Уровень газификации Оренбургской области составляет 97,6%, а к 2031 году планируется довести этот показатель до 99,7%, цитируют в пресс-службе правительства региона слова губернатора Дениса Паслера.
Он отметил, что программа догазификации способствует темпам газификации региона.
Так, в Оренбургской области
догазифицируют новый микрорайон, расположенный в Бузулуке
, голубое топливо придет в 180 частных домов.
"Распределительный газопровод протяженностью свыше 4 километров подведен к новому микрорайону Бузулука, его запуск позволит газифицировать 180 частных домов",- говорится в сообщении пресс- службы.
В настоящее время от жителей Оренбургской области приняты почти 2,8 тысячи заявок на догазификацию, заключены более 2,4 тысячи договоров, газ уже подведен к 1450 домовладениям.