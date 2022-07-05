https://ria.ru/20220705/gaz-1800435754.html

Bloomberg: Газ в Европе с начала прошлого года подорожал на 700 процентов

Bloomberg: Газ в Европе с начала прошлого года подорожал на 700 процентов - РИА Новости, 05.07.2022

Bloomberg: Газ в Европе с начала прошлого года подорожал на 700 процентов

Природный газ с прошлого года подскочил в цене в семь раз, превратившись наряду с нефтью в движущую силу новой эры конфронтации между великими державами, пишет... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:54

2022-07-05T15:54

2022-07-05T16:22

цены на нефть

владимир путин

вашингтон (штат)

украина

москва

экономика

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Природный газ с прошлого года подскочил в цене в семь раз, превратившись наряду с нефтью в движущую силу новой эры конфронтации между великими державами, пишет Bloomberg.По мнению автора, именно украинский кризис спровоцировал борьбу за СПГ и привел к всемирной давке при закупках топлива."Страны спешат получить дефицитный сжиженный природный газ в преддверии зимы", — пишет Bloomberg.По мнению управляющего исследовательской фирмы ClearView Energy Partners, LLC в Вашингтоне Кевина Бука, роль голубого топлива будет возрастать и потребность в надежных поставках стала очевидна."Это 1970-е годы для природного газа. Сейчас мир думает о газе так же, как когда-то думал о нефти", — подчеркнул он.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220704/gaz-1800227733.html

https://ria.ru/20220623/germaniya-1797622249.html

вашингтон (штат)

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, владимир путин, вашингтон (штат), украина, москва, экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии