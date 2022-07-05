15:54 05.07.2022 (обновлено: 16:22 05.07.2022)
Bloomberg: Газ в Европе с начала прошлого года подорожал на 700 процентов
Bloomberg пишет, что газ в Европе с начала 2021 года подорожал на 700 процентов
© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на компрессорной станции
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на компрессорной станции. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Природный газ с прошлого года подскочил в цене в семь раз, превратившись наряду с нефтью в движущую силу новой эры конфронтации между великими державами, пишет Bloomberg.
"Природный газ стал самым ходовым товаром в мире и ключевым фактором глобальной инфляции, приводящим к экстремальным скачкам цен даже по стандартам неспокойных рынков: в Европе рост с начала прошлого года составил целых 700 процентов", — говорится в публикации.
По мнению автора, именно украинский кризис спровоцировал борьбу за СПГ и привел к всемирной давке при закупках топлива.
"Страны спешат получить дефицитный сжиженный природный газ в преддверии зимы", — пишет Bloomberg.
По мнению управляющего исследовательской фирмы ClearView Energy Partners, LLC в Вашингтоне Кевина Бука, роль голубого топлива будет возрастать и потребность в надежных поставках стала очевидна.
"Это 1970-е годы для природного газа. Сейчас мир думает о газе так же, как когда-то думал о нефти", — подчеркнул он.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.