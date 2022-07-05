https://ria.ru/20220705/gaz-1800413300.html

Цены на газ в Европе могут превысить 2000 долларов, заявил эксперт

Цены на газ в Европе могут превысить 2000 долларов, заявил эксперт - РИА Новости, 05.07.2022

Цены на газ в Европе могут превысить 2000 долларов, заявил эксперт

Биржевые цены на газ в Европе могут превысить 2000 долларов за тысячу кубометров, если забастовки норвежских сотрудников нефтегазовых компаний затянутся,... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:04

2022-07-05T15:04

2022-07-05T15:04

экономика

европа

норвегия

в мире

цены

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_4027697c36b359d4b094ad536aa9e78d.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе могут превысить 2000 долларов за тысячу кубометров, если забастовки норвежских сотрудников нефтегазовых компаний затянутся, поделился прогнозом с РИА Новости руководитель медиацентра ИРТТЭК Дмитрий Коптев."Если в самое ближайшее время Норвежская организация менеджеров и руководителей (Lederne) не договорится с профсоюзами о повышении зарплат работников, мы легко увидим и 2000 долларов, и выше, за тысячу кубов", - сказал собеседник агентства.Биржевые цены на газ в Европе на ожидании забастовок в Норвегии в понедельник приблизились к 1800 долларам за тысячу кубометров впервые с начала марта. Утром вторника котировки уже переступили эту отметку и пока максимально достигали 1873 долларов.Коптев также отметил, что на неопределенность рынка влияют заявления европейских политиков и аналитиков о том, что после планового ремонта "Северного потока" поставки по нему могут не возобновиться.В ночь на вторник норвежские рабочие нефтегазовых компаний начали забастовку с требованием повысить зарплаты, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление лидера профсоюза Lederne.Вскоре норвежская нефтегазовая группа Equinor заявила, что из-за забастовок приостанавливает добычу на трех месторождениях с общим объемом добычи углеводородов около 89 тысяч баррелей нефтяного эквивалента (н. э.) в сутки, из которых 27,5 тысячи приходится на природный газ. В среду компания планирует закрыть еще три месторождения, где в сутки добывается 264 тысячи н. э. природного газа.

https://ria.ru/20220705/gaz-1800411908.html

https://ria.ru/20220705/gaz-1800365905.html

европа

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, европа, норвегия, в мире, цены, природный газ