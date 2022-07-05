https://ria.ru/20220705/gaz-1800413300.html
Цены на газ в Европе могут превысить 2000 долларов, заявил эксперт
Цены на газ в Европе могут превысить 2000 долларов, заявил эксперт - РИА Новости, 05.07.2022
Цены на газ в Европе могут превысить 2000 долларов, заявил эксперт
Биржевые цены на газ в Европе могут превысить 2000 долларов за тысячу кубометров, если забастовки норвежских сотрудников нефтегазовых компаний затянутся,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:04
2022-07-05T15:04
2022-07-05T15:04
экономика
европа
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе могут превысить 2000 долларов за тысячу кубометров, если забастовки норвежских сотрудников нефтегазовых компаний затянутся, поделился прогнозом с РИА Новости руководитель медиацентра ИРТТЭК Дмитрий Коптев."Если в самое ближайшее время Норвежская организация менеджеров и руководителей (Lederne) не договорится с профсоюзами о повышении зарплат работников, мы легко увидим и 2000 долларов, и выше, за тысячу кубов", - сказал собеседник агентства.Биржевые цены на газ в Европе на ожидании забастовок в Норвегии в понедельник приблизились к 1800 долларам за тысячу кубометров впервые с начала марта. Утром вторника котировки уже переступили эту отметку и пока максимально достигали 1873 долларов.Коптев также отметил, что на неопределенность рынка влияют заявления европейских политиков и аналитиков о том, что после планового ремонта "Северного потока" поставки по нему могут не возобновиться.В ночь на вторник норвежские рабочие нефтегазовых компаний начали забастовку с требованием повысить зарплаты, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление лидера профсоюза Lederne.Вскоре норвежская нефтегазовая группа Equinor заявила, что из-за забастовок приостанавливает добычу на трех месторождениях с общим объемом добычи углеводородов около 89 тысяч баррелей нефтяного эквивалента (н. э.) в сутки, из которых 27,5 тысячи приходится на природный газ. В среду компания планирует закрыть еще три месторождения, где в сутки добывается 264 тысячи н. э. природного газа.
https://ria.ru/20220705/gaz-1800411908.html
https://ria.ru/20220705/gaz-1800365905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, норвегия, в мире, цены, природный газ
Цены на газ в Европе могут превысить 2000 долларов, заявил эксперт
Эксперт Коптев: цены на газ могут превысить 2000 долларов из-за забастовок в Норвегии
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе могут превысить 2000 долларов за тысячу кубометров, если забастовки норвежских сотрудников нефтегазовых компаний затянутся, поделился прогнозом с РИА Новости руководитель медиацентра ИРТТЭК Дмитрий Коптев.
"Если в самое ближайшее время Норвежская организация менеджеров и руководителей (Lederne) не договорится с профсоюзами о повышении зарплат работников, мы легко увидим и 2000 долларов, и выше, за тысячу кубов", - сказал собеседник агентства.
Биржевые цены на газ в Европе
на ожидании забастовок в Норвегии
в понедельник приблизились к 1800 долларам за тысячу кубометров впервые с начала марта. Утром вторника котировки уже переступили эту отметку и пока максимально достигали 1873 долларов.
Коптев также отметил, что на неопределенность рынка влияют заявления европейских политиков и аналитиков о том, что после планового ремонта "Северного потока
" поставки по нему могут не возобновиться.
В ночь на вторник норвежские рабочие нефтегазовых компаний начали забастовку с требованием повысить зарплаты, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление лидера профсоюза Lederne.
Вскоре норвежская нефтегазовая группа Equinor заявила, что из-за забастовок приостанавливает добычу на трех месторождениях с общим объемом добычи углеводородов около 89 тысяч баррелей нефтяного эквивалента (н. э.) в сутки, из которых 27,5 тысячи приходится на природный газ. В среду компания планирует закрыть еще три месторождения, где в сутки добывается 264 тысячи н. э. природного газа.