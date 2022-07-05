https://ria.ru/20220705/frantsiya-1800531216.html

Франция намерена участвовать в восстановлении Черниговской области Украины

Франция намерена участвовать в восстановлении Черниговской области Украины - РИА Новости, 05.07.2022

Франция намерена участвовать в восстановлении Черниговской области Украины

Франция намерена сосредоточить свои усилия на восстановлении Черниговской области Украины, пострадавшей в результате боев, заявили в МИД страны. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T20:55

2022-07-05T20:55

2022-07-05T20:55

в мире

владимир путин

украина

франция

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg

ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Франция намерена сосредоточить свои усилия на восстановлении Черниговской области Украины, пострадавшей в результате боев, заявили в МИД страны.В понедельник в швейцарском городе Лугано начала свою работу двухдневная конференция по восстановлению Украины. Участие в ней принимают представители 40 стран и 20 международных организаций.Во внешнеполитическом ведомстве это объяснили тем, что у Франции существуют давние связи с украинским Черниговом.Во вторник на конференции в Лугано генеральный секретарь французского МИД Франсуа Делатр сообщил, что Франция на этой неделе поставит на Украину мобильную ДНК-лабораторию для расследования предполагаемых военных преступлений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220705/vosstanovlenie-1800510101.html

украина

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, украина, франция, россия, ситуация в днр и лнр