Франция намерена участвовать в восстановлении Черниговской области Украины
МИД Франции: страна сосредоточит усилия на восстановлении Черниговской области Украины
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Франция намерена сосредоточить свои усилия на восстановлении Черниговской области Украины, пострадавшей в результате боев, заявили в МИД страны.
В понедельник в швейцарском городе Лугано начала свою работу двухдневная конференция по восстановлению Украины. Участие в ней принимают представители 40 стран и 20 международных организаций.
"Франция, включая государственные и местные власти, сосредоточит свои усилия на восстановлении, в частности, Черниговской области", - говорится в заявлении министерства по случаю конференции в Лугано.
Во внешнеполитическом ведомстве это объяснили тем, что у Франции существуют давние связи с украинским Черниговом.
Во вторник на конференции в Лугано генеральный секретарь французского МИД Франсуа Делатр сообщил, что Франция на этой неделе поставит на Украину мобильную ДНК-лабораторию для расследования предполагаемых военных преступлений.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.