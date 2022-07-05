Рейтинг@Mail.ru
Франция намерена участвовать в восстановлении Черниговской области Украины - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/frantsiya-1800531216.html
Франция намерена участвовать в восстановлении Черниговской области Украины
Франция намерена участвовать в восстановлении Черниговской области Украины - РИА Новости, 05.07.2022
Франция намерена участвовать в восстановлении Черниговской области Украины
Франция намерена сосредоточить свои усилия на восстановлении Черниговской области Украины, пострадавшей в результате боев, заявили в МИД страны. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T20:55
2022-07-05T20:55
в мире
владимир путин
украина
франция
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg
ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Франция намерена сосредоточить свои усилия на восстановлении Черниговской области Украины, пострадавшей в результате боев, заявили в МИД страны.В понедельник в швейцарском городе Лугано начала свою работу двухдневная конференция по восстановлению Украины. Участие в ней принимают представители 40 стран и 20 международных организаций.Во внешнеполитическом ведомстве это объяснили тем, что у Франции существуют давние связи с украинским Черниговом.Во вторник на конференции в Лугано генеральный секретарь французского МИД Франсуа Делатр сообщил, что Франция на этой неделе поставит на Украину мобильную ДНК-лабораторию для расследования предполагаемых военных преступлений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220705/vosstanovlenie-1800510101.html
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f222f7c786795baf9ee7dd4759d8354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, франция, россия, ситуация в днр и лнр
20:55 05.07.2022
 
Франция намерена участвовать в восстановлении Черниговской области Украины

МИД Франции: страна сосредоточит усилия на восстановлении Черниговской области Украины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Франция намерена сосредоточить свои усилия на восстановлении Черниговской области Украины, пострадавшей в результате боев, заявили в МИД страны.
В понедельник в швейцарском городе Лугано начала свою работу двухдневная конференция по восстановлению Украины. Участие в ней принимают представители 40 стран и 20 международных организаций.
"Франция, включая государственные и местные власти, сосредоточит свои усилия на восстановлении, в частности, Черниговской области", - говорится в заявлении министерства по случаю конференции в Лугано.
Во внешнеполитическом ведомстве это объяснили тем, что у Франции существуют давние связи с украинским Черниговом.
Во вторник на конференции в Лугано генеральный секретарь французского МИД Франсуа Делатр сообщил, что Франция на этой неделе поставит на Украину мобильную ДНК-лабораторию для расследования предполагаемых военных преступлений.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
Вчера, 19:24
Южная Корея будет работать над восстановлением Украины
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреВладимир ПутинУкраинаФранцияРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала