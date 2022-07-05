https://ria.ru/20220705/festival-1800473527.html
Семь мероприятий пройдут на музыкальном фестивале в Подмосковье
Семь мероприятий пройдут на музыкальном фестивале в Подмосковье - РИА Новости, 05.07.2022
Семь мероприятий пройдут на музыкальном фестивале в Подмосковье
Четыре представления в формате open-air и три камерных концерта пройдут в рамках музыкального фестиваля "Лето. Музыка. Музей", планируется, что их посетят около РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:22
2022-07-05T17:22
2022-07-05T17:22
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Четыре представления в формате open-air и три камерных концерта пройдут в рамках музыкального фестиваля "Лето. Музыка. Музей", планируется, что их посетят около трех тысяч человек, сообщил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.Юбилейный, пятый, музыкальный фестиваль под открытым небом "Лето. Музыка. Музей" пройдет с 14 по 17 июля на территории государственного историко-художественного музея "Новый Иерусалим" в Подмосковье."Билеты продаются. Порядка трех тысяч гостей в эти четыре дня посетят. У нас четыре open-air и три камерных концерта. Всего семь мероприятий", - сказал Кузнецов.Он поделился, что проведение фестиваля – это его совместная задумка с художественным руководителем Московской областной филармонии, народным артистом России Максимом Дунаевским.Он пояснил, что в этом году с 14 по 17 июля на фестивале традиционно соберутся пианисты, оркестры, музыканты и будут радовать зрителей, посетителей музея. По его мнению, фестиваль "Лето. Музыка. Музей" станет одним из главных культурных событий этого лета.Он добавил, что за лето на мероприятия и фестивали в Подмосковье приезжают более 100 тысяч человек. И, конечно, это пользуется популярностью, мы будем их увеличивать, будем смотреть какие-то дополнительные точки. Я уверен, что в будущем появятся еще какие-то фестивали, где будут интересные художественные руководители, интересные программы. Скорее всего, это будет рядом с нашими другими музеями, которые тоже дополнят и выставками, и образовательными программами", - сказал министр.Он назвал Московскую область местом для прогулок, "для выходного дня, когда люди приезжают и, конечно, это должно быть на природе". По его словам, фестивали под открытым небом - "это формат именно Подмосковья". "У нас традиционно Московская область – это большая площадка опэнэйров, я хочу сказать о нескольких крупных, запланировано больше 50 во всех муниципалитетах, но после фестиваля "Лето. Музыка. Музей" в Горках Ленинских пройдет джазовый фестиваль Игоря Бутмана, который тоже очень популярен… это Серпухов с "Геликон-опера", который пользует огромной популярностью", - добавил Кузнецов."Наша задача, чтобы область стала такой меккой для музыкантов в летний период. Я считаю, что перспектива такой открытой площадки, открытого open-air на всей территории Московской области колоссальна. Мы приложим все усилия, чтобы этот летний период, музыкальный период, культурный период был более насыщенным в следующие годы, и люди приезжали к нам и получали впечатления и удовольствие", - заключил министр.
https://ria.ru/20220612/festival-1794928172.html
https://realty.ria.ru/20220329/doma-kultury-1780725738.html
https://ria.ru/20220301/vystavka-1775854401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Четыре представления в формате open-air и три камерных концерта пройдут в рамках музыкального фестиваля "Лето. Музыка. Музей", планируется, что их посетят около трех тысяч человек, сообщил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Юбилейный, пятый, музыкальный фестиваль под открытым небом "Лето. Музыка. Музей" пройдет с 14 по 17 июля на территории государственного историко-художественного музея "Новый Иерусалим" в Подмосковье
.
"Билеты продаются. Порядка трех тысяч гостей в эти четыре дня посетят. У нас четыре open-air и три камерных концерта. Всего семь мероприятий", - сказал Кузнецов.
Он поделился, что проведение фестиваля – это его совместная задумка с художественным руководителем Московской областной филармонии, народным артистом России Максимом Дунаевским
.
"Мы, конечно, хотели и очень рассчитывали, это станет одним из главных культурных событий Московской области и всей страны. Я хочу подчеркнуть, что спустя 5 лет, это юбилейный фестиваль, фестиваль приобрел концепцию, фестиваль приобрел своих поклонников, несколько площадок… У нас камерные концерты, музеи, выставки, экспозиции. Я считаю то, что задумано, оно реализовалось", - рассказал Кузнецов.
Он пояснил, что в этом году с 14 по 17 июля на фестивале традиционно соберутся пианисты, оркестры, музыканты и будут радовать зрителей, посетителей музея. По его мнению, фестиваль "Лето. Музыка. Музей" станет одним из главных культурных событий этого лета.
"Я уверен, что это еще один шаг к тому, чтобы фестиваль в Новом Иерусалиме
был визитной карточкой Московской области. Я смотрю, те музыканты, которые приезжают даже сейчас, мы понимаем, что много музыкантов не смогли приехать, но очень много музыкантов и очень много оркестров остаются в России, это наше достояние. Я уверен, что мы откроем много имен, которые будут радовать и которые станут действительно нашими одними из выдающихся музыкантов, поэтому Новый Иерусалим – это не только такой праздник, но я уверен, это площадка для того, чтобы открыть новые имена в музыкальном искусстве", - сказал Кузнецов.
Он добавил, что за лето на мероприятия и фестивали в Подмосковье приезжают более 100 тысяч человек. И, конечно, это пользуется популярностью, мы будем их увеличивать, будем смотреть какие-то дополнительные точки. Я уверен, что в будущем появятся еще какие-то фестивали, где будут интересные художественные руководители, интересные программы. Скорее всего, это будет рядом с нашими другими музеями, которые тоже дополнят и выставками, и образовательными программами", - сказал министр.
Он назвал Московскую область местом для прогулок, "для выходного дня, когда люди приезжают и, конечно, это должно быть на природе". По его словам, фестивали под открытым небом - "это формат именно Подмосковья". "У нас традиционно Московская область – это большая площадка опэнэйров, я хочу сказать о нескольких крупных, запланировано больше 50 во всех муниципалитетах, но после фестиваля "Лето. Музыка. Музей" в Горках Ленинских
пройдет джазовый фестиваль Игоря Бутмана
, который тоже очень популярен… это Серпухов
с "Геликон-опера
", который пользует огромной популярностью", - добавил Кузнецов.
"Наша задача, чтобы область стала такой меккой для музыкантов в летний период. Я считаю, что перспектива такой открытой площадки, открытого open-air на всей территории Московской области колоссальна. Мы приложим все усилия, чтобы этот летний период, музыкальный период, культурный период был более насыщенным в следующие годы, и люди приезжали к нам и получали впечатления и удовольствие", - заключил министр.