https://ria.ru/20220705/festival-1800473527.html

Семь мероприятий пройдут на музыкальном фестивале в Подмосковье

Семь мероприятий пройдут на музыкальном фестивале в Подмосковье - РИА Новости, 05.07.2022

Семь мероприятий пройдут на музыкальном фестивале в Подмосковье

Четыре представления в формате open-air и три камерных концерта пройдут в рамках музыкального фестиваля "Лето. Музыка. Музей", планируется, что их посетят около РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T17:22

2022-07-05T17:22

2022-07-05T17:22

новости подмосковья

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Четыре представления в формате open-air и три камерных концерта пройдут в рамках музыкального фестиваля "Лето. Музыка. Музей", планируется, что их посетят около трех тысяч человек, сообщил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.Юбилейный, пятый, музыкальный фестиваль под открытым небом "Лето. Музыка. Музей" пройдет с 14 по 17 июля на территории государственного историко-художественного музея "Новый Иерусалим" в Подмосковье."Билеты продаются. Порядка трех тысяч гостей в эти четыре дня посетят. У нас четыре open-air и три камерных концерта. Всего семь мероприятий", - сказал Кузнецов.Он поделился, что проведение фестиваля – это его совместная задумка с художественным руководителем Московской областной филармонии, народным артистом России Максимом Дунаевским.Он пояснил, что в этом году с 14 по 17 июля на фестивале традиционно соберутся пианисты, оркестры, музыканты и будут радовать зрителей, посетителей музея. По его мнению, фестиваль "Лето. Музыка. Музей" станет одним из главных культурных событий этого лета.Он добавил, что за лето на мероприятия и фестивали в Подмосковье приезжают более 100 тысяч человек. И, конечно, это пользуется популярностью, мы будем их увеличивать, будем смотреть какие-то дополнительные точки. Я уверен, что в будущем появятся еще какие-то фестивали, где будут интересные художественные руководители, интересные программы. Скорее всего, это будет рядом с нашими другими музеями, которые тоже дополнят и выставками, и образовательными программами", - сказал министр.Он назвал Московскую область местом для прогулок, "для выходного дня, когда люди приезжают и, конечно, это должно быть на природе". По его словам, фестивали под открытым небом - "это формат именно Подмосковья". "У нас традиционно Московская область – это большая площадка опэнэйров, я хочу сказать о нескольких крупных, запланировано больше 50 во всех муниципалитетах, но после фестиваля "Лето. Музыка. Музей" в Горках Ленинских пройдет джазовый фестиваль Игоря Бутмана, который тоже очень популярен… это Серпухов с "Геликон-опера", который пользует огромной популярностью", - добавил Кузнецов."Наша задача, чтобы область стала такой меккой для музыкантов в летний период. Я считаю, что перспектива такой открытой площадки, открытого open-air на всей территории Московской области колоссальна. Мы приложим все усилия, чтобы этот летний период, музыкальный период, культурный период был более насыщенным в следующие годы, и люди приезжали к нам и получали впечатления и удовольствие", - заключил министр.

https://ria.ru/20220612/festival-1794928172.html

https://realty.ria.ru/20220329/doma-kultury-1780725738.html

https://ria.ru/20220301/vystavka-1775854401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), россия