https://ria.ru/20220705/ekzamen-1800429239.html

ГД разрешила освободить граждан ДНР и ЛНР от экзамена по русскому языку

ГД разрешила освободить граждан ДНР и ЛНР от экзамена по русскому языку - РИА Новости, 05.07.2022

ГД разрешила освободить граждан ДНР и ЛНР от экзамена по русскому языку

Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку об освобождении граждан ДНР и ЛНР от подтверждения владения русским языком, знания истории России и... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:37

2022-07-05T15:37

2022-07-05T15:37

россия

госдума рф

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку об освобождении граждан ДНР и ЛНР от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче вида на жительство.Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта об упрощении получения разрешения на временное проживание иностранными студентами.

https://ria.ru/20220705/poshliny-1800373162.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика