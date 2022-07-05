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ГД разрешила освободить граждан ДНР и ЛНР от экзамена по русскому языку - РИА Новости, 05.07.2022
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ГД разрешила освободить граждан ДНР и ЛНР от экзамена по русскому языку
ГД разрешила освободить граждан ДНР и ЛНР от экзамена по русскому языку - РИА Новости, 05.07.2022
ГД разрешила освободить граждан ДНР и ЛНР от экзамена по русскому языку
Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку об освобождении граждан ДНР и ЛНР от подтверждения владения русским языком, знания истории России и... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:37
2022-07-05T15:37
россия
госдума рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку об освобождении граждан ДНР и ЛНР от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче вида на жительство.Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта об упрощении получения разрешения на временное проживание иностранными студентами.
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россия, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика
15:37 05.07.2022
 
ГД разрешила освободить граждан ДНР и ЛНР от экзамена по русскому языку

ГД одобрила поправку об освобождении граждан ДНР и ЛНР от сдачи экзамена по русскому языку

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкция "Тотальный диктант" в Луганске
Акция Тотальный диктант в Луганске - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Акция "Тотальный диктант" в Луганске. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку об освобождении граждан ДНР и ЛНР от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче вида на жительство.
Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта об упрощении получения разрешения на временное проживание иностранными студентами.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
Вчера, 13:20
ГД отменила пошлины за выдачу ВНЖ, прав и паспорта для граждан ДНР и ЛНР
 
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