https://ria.ru/20220705/ekzamen-1800429239.html
ГД разрешила освободить граждан ДНР и ЛНР от экзамена по русскому языку
ГД разрешила освободить граждан ДНР и ЛНР от экзамена по русскому языку - РИА Новости, 05.07.2022
ГД разрешила освободить граждан ДНР и ЛНР от экзамена по русскому языку
Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку об освобождении граждан ДНР и ЛНР от подтверждения владения русским языком, знания истории России и... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:37
2022-07-05T15:37
2022-07-05T15:37
россия
госдума рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку об освобождении граждан ДНР и ЛНР от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче вида на жительство.Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта об упрощении получения разрешения на временное проживание иностранными студентами.
https://ria.ru/20220705/poshliny-1800373162.html
россия
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика
ГД разрешила освободить граждан ДНР и ЛНР от экзамена по русскому языку
ГД одобрила поправку об освобождении граждан ДНР и ЛНР от сдачи экзамена по русскому языку