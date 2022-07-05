Сторонник "Правого сектора"* получил три года колонии за экстремизм
СК: сторонник "Правого сектора"* Хараим получил три года колонии по делу об экстремизме
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сторонник "Правого сектора"* (запрещенная в РФ экстремистская организация) получил три года колонии по делу об экстремизме, сообщается на сайте Следственного комитета России.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Олега Хараима. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности)", - говорится в сообщении.
По данным СК, 17 октября 2020 года Олег Хараим вступил в ряды украинской экстремистской организации "Правый сектор"* и осуществлял запрещенную деятельность на территории РФ.
"Приговором суда Хараиму назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью в области информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе в сети "Интернет", сроком на один год, а также с ограничением свободы сроком на один год", - добавили в СК.
*запрещенная в РФ экстремистская организация