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Сторонник "Правого сектора"* получил три года колонии за экстремизм - РИА Новости, 05.07.2022
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Сторонник "Правого сектора"* получил три года колонии за экстремизм
Сторонник "Правого сектора"* получил три года колонии за экстремизм - РИА Новости, 05.07.2022
Сторонник "Правого сектора"* получил три года колонии за экстремизм
Сторонник "Правого сектора"* (запрещенная в РФ экстремистская организация) получил три года колонии по делу об экстремизме, сообщается на сайте Следственного... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T22:24
2022-07-05T22:24
происшествия
россия
правый сектор
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сторонник "Правого сектора"* (запрещенная в РФ экстремистская организация) получил три года колонии по делу об экстремизме, сообщается на сайте Следственного комитета России."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Олега Хараима. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности)", - говорится в сообщении.По данным СК, 17 октября 2020 года Олег Хараим вступил в ряды украинской экстремистской организации "Правый сектор"* и осуществлял запрещенную деятельность на территории РФ.*запрещенная в РФ экстремистская организация
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происшествия, россия, правый сектор, следственный комитет россии (ск рф)
22:24 05.07.2022
 
Сторонник "Правого сектора"* получил три года колонии за экстремизм

СК: сторонник "Правого сектора"* Хараим получил три года колонии по делу об экстремизме

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сторонник "Правого сектора"* (запрещенная в РФ экстремистская организация) получил три года колонии по делу об экстремизме, сообщается на сайте Следственного комитета России.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Олега Хараима. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности)", - говорится в сообщении.
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По данным СК, 17 октября 2020 года Олег Хараим вступил в ряды украинской экстремистской организации "Правый сектор"* и осуществлял запрещенную деятельность на территории РФ.
"Приговором суда Хараиму назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью в области информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе в сети "Интернет", сроком на один год, а также с ограничением свободы сроком на один год", - добавили в СК.
*запрещенная в РФ экстремистская организация
 
ПроисшествияРоссияПравый секторСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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