https://ria.ru/20220705/ekstremizm-1800545466.html

Сторонник "Правого сектора"* получил три года колонии за экстремизм

Сторонник "Правого сектора"* получил три года колонии за экстремизм - РИА Новости, 05.07.2022

Сторонник "Правого сектора"* получил три года колонии за экстремизм

Сторонник "Правого сектора"* (запрещенная в РФ экстремистская организация) получил три года колонии по делу об экстремизме, сообщается на сайте Следственного... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T22:24

2022-07-05T22:24

2022-07-05T22:24

происшествия

россия

правый сектор

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сторонник "Правого сектора"* (запрещенная в РФ экстремистская организация) получил три года колонии по делу об экстремизме, сообщается на сайте Следственного комитета России."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Олега Хараима. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности)", - говорится в сообщении.По данным СК, 17 октября 2020 года Олег Хараим вступил в ряды украинской экстремистской организации "Правый сектор"* и осуществлял запрещенную деятельность на территории РФ.*запрещенная в РФ экстремистская организация

https://ria.ru/20220705/obse-1800233148.html

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происшествия, россия, правый сектор, следственный комитет россии (ск рф)