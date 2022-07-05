https://ria.ru/20220705/ekonomika-1800288247.html

Акции "Русала" выросли более чем на 15 процентов

Акции "Русала" выросли более чем на 15 процентов - РИА Новости, 05.07.2022

Акции "Русала" выросли более чем на 15 процентов

Акции "Русала" показывали рост после новости о решении одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина обсуждать слияние компаний, следует из... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T10:11

2022-07-05T10:11

2022-07-05T10:47

экономика

россия

московская биржа

русал

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Акции "Русала" показывали рост после новости о решении одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина обсуждать слияние компаний, следует из данных Московской биржи.К 10.32 мск акции "Русала" растут на 11,2%, до 60,32 рубля. Максимально бумаги поднимались на 22,58%, до 66,49 рубля на открытии торгов.

https://ria.ru/20220705/gaz-1800273364.html

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экономика, россия, московская биржа, русал