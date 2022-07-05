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Акции "Русала" выросли более чем на 15 процентов - РИА Новости, 05.07.2022
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Акции "Русала" выросли более чем на 15 процентов
Акции "Русала" выросли более чем на 15 процентов - РИА Новости, 05.07.2022
Акции "Русала" выросли более чем на 15 процентов
Акции "Русала" показывали рост после новости о решении одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина обсуждать слияние компаний, следует из... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T10:11
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экономика
россия
московская биржа
русал
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Акции "Русала" показывали рост после новости о решении одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина обсуждать слияние компаний, следует из данных Московской биржи.К 10.32 мск акции "Русала" растут на 11,2%, до 60,32 рубля. Максимально бумаги поднимались на 22,58%, до 66,49 рубля на открытии торгов.
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экономика, россия, московская биржа, русал
10:11 05.07.2022 (обновлено: 10:47 05.07.2022)
 
Акции "Русала" выросли более чем на 15 процентов

Мосбиржа: акции "Русала" выросли на 15 процентов после сообщения о слиянии с "Нрникелем"

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Акции "Русала" показывали рост после новости о решении одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина обсуждать слияние компаний, следует из данных Московской биржи.
К 10.32 мск акции "Русала" растут на 11,2%, до 60,32 рубля. Максимально бумаги поднимались на 22,58%, до 66,49 рубля на открытии торгов.
"Нами была переосмыслена (идея об объединении с "Русалом"). И я сегодня (4 июля - ред.) направил письмо, в котором подтвердил наше согласие на начало процесса обсуждения слияния с UC Rusal", - заявил Потанин в интервью телеканалу РБК.
Рабочий на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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ЭкономикаРоссияМосковская биржаРусал
 
 
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