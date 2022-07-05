https://ria.ru/20220705/ekonomika-1800287309.html
Акции "Норникеля" выросли более чем на три процента
Акции "Норникеля" выросли более чем на три процента - РИА Новости, 05.07.2022
Акции "Норникеля" выросли более чем на три процента
Акции "Норникеля" показывали рост после новости о решении одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина обсуждать слияние компаний, следует из... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T10:07
2022-07-05T10:07
2022-07-05T10:46
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Акции "Норникеля" показывали рост после новости о решении одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина обсуждать слияние компаний, следует из данных Московской биржи.К 10.32 мск бумаги "Норникеля" максимально росли на 4,69%, до 17822 рублей после публикации новости, но к текущему моменту перешли к небольшому снижению на 1,99% -до 16686 рублей.
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экономика, россия, норильский никель, русал
10:07 05.07.2022 (обновлено: 10:46 05.07.2022)
Акции "Норникеля" выросли более чем на три процента
Мосбиржа: акции "Норникеля" выросли более чем на три процента