Рейтинг@Mail.ru
Акции "Норникеля" выросли более чем на три процента - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/ekonomika-1800287309.html
Акции "Норникеля" выросли более чем на три процента
Акции "Норникеля" выросли более чем на три процента - РИА Новости, 05.07.2022
Акции "Норникеля" выросли более чем на три процента
Акции "Норникеля" показывали рост после новости о решении одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина обсуждать слияние компаний, следует из... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T10:07
2022-07-05T10:46
экономика
россия
норильский никель
русал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568896600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f1ffee26cd09a7f628071f693bc24d9.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Акции "Норникеля" показывали рост после новости о решении одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина обсуждать слияние компаний, следует из данных Московской биржи.К 10.32 мск бумаги "Норникеля" максимально росли на 4,69%, до 17822 рублей после публикации новости, но к текущему моменту перешли к небольшому снижению на 1,99% -до 16686 рублей.
https://ria.ru/20220705/gaz-1800273364.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568896600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b057182862c87cd1189e048eb179cc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, норильский никель, русал
10:07 05.07.2022 (обновлено: 10:46 05.07.2022)
 
Акции "Норникеля" выросли более чем на три процента

Мосбиржа: акции "Норникеля" выросли более чем на три процента

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска на здании Московской биржи
Вывеска на здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Вывеска на здании Московской биржи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Акции "Норникеля" показывали рост после новости о решении одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина обсуждать слияние компаний, следует из данных Московской биржи.
К 10.32 мск бумаги "Норникеля" максимально росли на 4,69%, до 17822 рублей после публикации новости, но к текущему моменту перешли к небольшому снижению на 1,99% -до 16686 рублей.
"Нами была переосмыслена (идея об объединении с "Русалом"). И я сегодня (4 июля - ред.) направил письмо, в котором подтвердил наше согласие на начало процесса обсуждения слияния с UC Rusal", - заявил Потанин в интервью телеканалу РБК.
Рабочий на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
09:23
Цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили 1800 долларов
 
ЭкономикаРоссияНорильский никельРусал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала