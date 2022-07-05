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Трутнев рассказал о потерях экономики из-за недостатка мощностей Транссиба - РИА Новости, 05.07.2022
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Трутнев рассказал о потерях экономики из-за недостатка мощностей Транссиба
Трутнев рассказал о потерях экономики из-за недостатка мощностей Транссиба - РИА Новости, 05.07.2022
Трутнев рассказал о потерях экономики из-за недостатка мощностей Транссиба
Экономика России из-за недостаточных мощностей Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей потеряет 1,5 триллиона рублей, сообщил во вторник на совете... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T08:15
2022-07-05T08:22
экономика
россия
дальний восток
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ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. Экономика России из-за недостаточных мощностей Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей потеряет 1,5 триллиона рублей, сообщил во вторник на совете безопасности в Хабаровске заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.Полпред отметил, что разворот транспортных потоков на Дальний Восток привёл к резкому повышению требований к срокам модернизации Восточного полигона. Вся продукция, которая выпускается в России экспортоориентированными предприятиями, повернулась на Дальний Восток в те страны, с которыми продолжается экономическое сотрудничество.По его мнению, необходимо разобраться "чего не хватает". Если финансов – нужно выделить и привлечь недостающую рабочую силу, технику, считает Трутнев. "Это задача, которую надо решать вне какой бы то ни было очередности", - уточнил полпред.
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экономика, россия, дальний восток
08:15 05.07.2022 (обновлено: 08:22 05.07.2022)
 
Трутнев рассказал о потерях экономики из-за недостатка мощностей Транссиба

Трутнев: экономика из-за недостатка мощностей Транссиба потеряет полтора триллиона рублей

© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкВосточно-Сибирская железная дорога
Восточно-Сибирская железная дорога - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. Экономика России из-за недостаточных мощностей Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей потеряет 1,5 триллиона рублей, сообщил во вторник на совете безопасности в Хабаровске заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
Полпред отметил, что разворот транспортных потоков на Дальний Восток привёл к резкому повышению требований к срокам модернизации Восточного полигона. Вся продукция, которая выпускается в России экспортоориентированными предприятиями, повернулась на Дальний Восток в те страны, с которыми продолжается экономическое сотрудничество.
"Объём неперевезённых по БАМу и Транссибу грузов в 2021 году составил 70 миллионов тонн. Неперевезённых, то есть, это то, что мы не смогли перевезти. В 2022 году при потребности в 258 миллионов тонн прогнозируемый объём неперевезённых грузов может составить 100 миллионов тонн. Ущерб, который при этом будет нанесён экономике страны, оценивается в 1,5 триллиона рублей", - заявил Трутнев.
По его мнению, необходимо разобраться "чего не хватает". Если финансов – нужно выделить и привлечь недостающую рабочую силу, технику, считает Трутнев. "Это задача, которую надо решать вне какой бы то ни было очередности", - уточнил полпред.
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ЭкономикаРоссияДальний Восток
 
 
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