08:15 05.07.2022 (обновлено: 08:22 05.07.2022)
Трутнев рассказал о потерях экономики из-за недостатка мощностей Транссиба
Трутнев: экономика из-за недостатка мощностей Транссиба потеряет полтора триллиона рублей
Восточно-Сибирская железная дорога. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. Экономика России из-за недостаточных мощностей Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей потеряет 1,5 триллиона рублей, сообщил во вторник на совете безопасности в Хабаровске заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
Полпред отметил, что разворот транспортных потоков на Дальний Восток привёл к резкому повышению требований к срокам модернизации Восточного полигона. Вся продукция, которая выпускается в России экспортоориентированными предприятиями, повернулась на Дальний Восток в те страны, с которыми продолжается экономическое сотрудничество.
"Объём неперевезённых по БАМу и Транссибу грузов в 2021 году составил 70 миллионов тонн. Неперевезённых, то есть, это то, что мы не смогли перевезти. В 2022 году при потребности в 258 миллионов тонн прогнозируемый объём неперевезённых грузов может составить 100 миллионов тонн. Ущерб, который при этом будет нанесён экономике страны, оценивается в 1,5 триллиона рублей", - заявил Трутнев.
По его мнению, необходимо разобраться "чего не хватает". Если финансов – нужно выделить и привлечь недостающую рабочую силу, технику, считает Трутнев. "Это задача, которую надо решать вне какой бы то ни было очередности", - уточнил полпред.