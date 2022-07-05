https://ria.ru/20220705/ekonomika-1800259530.html

Трутнев рассказал о потерях экономики из-за недостатка мощностей Транссиба

Трутнев рассказал о потерях экономики из-за недостатка мощностей Транссиба - РИА Новости, 05.07.2022

Трутнев рассказал о потерях экономики из-за недостатка мощностей Транссиба

Экономика России из-за недостаточных мощностей Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей потеряет 1,5 триллиона рублей, сообщил во вторник на совете... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T08:15

2022-07-05T08:15

2022-07-05T08:22

экономика

россия

дальний восток

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ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. Экономика России из-за недостаточных мощностей Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей потеряет 1,5 триллиона рублей, сообщил во вторник на совете безопасности в Хабаровске заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.Полпред отметил, что разворот транспортных потоков на Дальний Восток привёл к резкому повышению требований к срокам модернизации Восточного полигона. Вся продукция, которая выпускается в России экспортоориентированными предприятиями, повернулась на Дальний Восток в те страны, с которыми продолжается экономическое сотрудничество.По его мнению, необходимо разобраться "чего не хватает". Если финансов – нужно выделить и привлечь недостающую рабочую силу, технику, считает Трутнев. "Это задача, которую надо решать вне какой бы то ни было очередности", - уточнил полпред.

https://ria.ru/20220704/import-1800080443.html

россия

дальний восток

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экономика, россия, дальний восток