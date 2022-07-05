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Украинские военные обесточили Северный и Куйбышевский водоузлы Донецка
Украинские военные обесточили Северный и Куйбышевский водоузлы Донецка - РИА Новости, 05.07.2022
Украинские военные обесточили Северный и Куйбышевский водоузлы Донецка
Северный и Куйбышевский водоузлы Донецка обесточены из-за обстрелов украинскими войсками, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:31
2022-07-05T12:31
2022-07-05T12:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
вода донбасса
жкх
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Северный и Куйбышевский водоузлы Донецка обесточены из-за обстрелов украинскими войсками, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.Ранее сообщалось, что Донецк подвергается хаотическому массированному обстрелу украинских войск."️По информации республиканского предприятия "Вода Донбасса", в результате боевых действий обесточены Северный и Куйбышевский водоузлы Донецка", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
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в мире, донецк (днр), вода донбасса, жкх, ситуация в днр и лнр
12:31 05.07.2022 (обновлено: 12:42 05.07.2022)
Украинские военные обесточили Северный и Куйбышевский водоузлы Донецка
Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обесточили Северный и Куйбышевский водоузлы Донецка