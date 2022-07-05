https://ria.ru/20220705/donetsk-1800232233.html

Число раненых при обстрелах Донецка со стороны ВСУ выросло до 31 человека

Число раненых при обстрелах Донецка со стороны ВСУ выросло до 31 человека - РИА Новости, 05.07.2022

Число раненых при обстрелах Донецка со стороны ВСУ выросло до 31 человека

Число раненных мирных жителей при обстрелах Донецка украинскими войсками в понедельник выросло до 31 человека, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T00:11

2022-07-05T00:11

2022-07-05T00:29

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Число раненных мирных жителей при обстрелах Донецка украинскими войсками в понедельник выросло до 31 человека, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал о трех погибших и 27 пострадавших.Как ранее сообщал штаб территориальной обороны ДНР, что украинские войска за четыре часа — с 15.00 до 19.00 — выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 100 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, шли обстрелы и из РСЗО "Град" и "Ураган".Кроме того, украинские войска выпустили по территории республики уже несколько сотен боеприпасов. Так, ударам подвергались Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Макеевка, Гольмовский, Еленовка, Яковлевка, Ясиноватая, Байрак и Снежное. ВСУ в том числе использовали РСЗО HIMARS и "Град".Россия с 24 февраля ведет на Украине спецоперацию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.

https://radiosputnik.ria.ru/20220704/obstrel-1800218414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина