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Число раненых при обстрелах Донецка со стороны ВСУ выросло до 31 человека - РИА Новости, 05.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/donetsk-1800232233.html
Число раненых при обстрелах Донецка со стороны ВСУ выросло до 31 человека
Число раненых при обстрелах Донецка со стороны ВСУ выросло до 31 человека - РИА Новости, 05.07.2022
Число раненых при обстрелах Донецка со стороны ВСУ выросло до 31 человека
Число раненных мирных жителей при обстрелах Донецка украинскими войсками в понедельник выросло до 31 человека, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T00:11
2022-07-05T00:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Число раненных мирных жителей при обстрелах Донецка украинскими войсками в понедельник выросло до 31 человека, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал о трех погибших и 27 пострадавших.Как ранее сообщал штаб территориальной обороны ДНР, что украинские войска за четыре часа — с 15.00 до 19.00 — выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 100 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, шли обстрелы и из РСЗО "Град" и "Ураган".Кроме того, украинские войска выпустили по территории республики уже несколько сотен боеприпасов. Так, ударам подвергались Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Макеевка, Гольмовский, Еленовка, Яковлевка, Ясиноватая, Байрак и Снежное. ВСУ в том числе использовали РСЗО HIMARS и "Град".Россия с 24 февраля ведет на Украине спецоперацию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
https://radiosputnik.ria.ru/20220704/obstrel-1800218414.html
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в мире, донецкая народная республика, украина
00:11 05.07.2022 (обновлено: 00:29 05.07.2022)
 
Число раненых при обстрелах Донецка со стороны ВСУ выросло до 31 человека

Число раненных мирных жителей при обстрелах Донецка со стороны ВСУ выросло до 31 человека

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Число раненных мирных жителей при обстрелах Донецка украинскими войсками в понедельник выросло до 31 человека, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал о трех погибших и 27 пострадавших.
"По уточненным данным общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ за 4 июля 2022 года составляет 34 человека (три погибли и 31 ранен)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Как ранее сообщал штаб территориальной обороны ДНР, что украинские войска за четыре часа — с 15.00 до 19.00 — выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 100 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, шли обстрелы и из РСЗО "Град" и "Ураган".
Кроме того, украинские войска выпустили по территории республики уже несколько сотен боеприпасов. Так, ударам подвергались Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Макеевка, Гольмовский, Еленовка, Яковлевка, Ясиноватая, Байрак и Снежное. ВСУ в том числе использовали РСЗО HIMARS и "Град".
Россия с 24 февраля ведет на Украине спецоперацию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
Последствия массированного обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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