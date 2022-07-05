00:11 05.07.2022 (обновлено: 00:29 05.07.2022)
Число раненых при обстрелах Донецка со стороны ВСУ выросло до 31 человека
Число раненных мирных жителей при обстрелах Донецка со стороны ВСУ выросло до 31 человека
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Число раненных мирных жителей при обстрелах Донецка украинскими войсками в понедельник выросло до 31 человека, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал о трех погибших и 27 пострадавших.
"По уточненным данным общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ за 4 июля 2022 года составляет 34 человека (три погибли и 31 ранен)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска выпустили по территории республики уже несколько сотен боеприпасов. Так, ударам подвергались Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Макеевка, Гольмовский, Еленовка, Яковлевка, Ясиноватая, Байрак и Снежное. ВСУ в том числе использовали РСЗО HIMARS и "Град".
Россия с 24 февраля ведет на Украине спецоперацию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.