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Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка - РИА Новости, 05.07.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка
Украинские войска в 13.50 мск выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, заявили в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:07
2022-07-05T14:07
2022-07-05T14:17
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
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сша
нато
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.50 мск выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр), сша, нато
14:07 05.07.2022 (обновлено: 14:17 05.07.2022)
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка
ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по Куйбышевскому и Киевскому району Донецка