13:32 05.07.2022 (обновлено: 13:45 05.07.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУличный кот сидит на бетонном заборе, частично разрушенном в результате обстрела со стороны ВСУ
Уличный кот сидит на бетонном заборе, частично разрушенном в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска в 13.20 мск выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике десять ракет из БМ-21 "Град", сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.20 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Авдеевка - Ясиноватая: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.