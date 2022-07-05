https://ria.ru/20220705/donbass-1800377206.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 05.07.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска в 13.20 мск выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике десять ракет из БМ-21 "Град", сообщило во вторник представительство ДНР в... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:32

2022-07-05T13:32

2022-07-05T13:45

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска в 13.20 мск выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике десять ракет из БМ-21 "Град", сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

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