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В ЛНР и ДНР обезвредили более 46 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 05.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/donbass-1800337121.html
В ЛНР и ДНР обезвредили более 46 тысяч взрывоопасных предметов
В ЛНР и ДНР обезвредили более 46 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 05.07.2022
В ЛНР и ДНР обезвредили более 46 тысяч взрывоопасных предметов
В Луганской и Донецкой народных республиках на сегодня обезврежено более 46 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:08
2022-07-05T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В Луганской и Донецкой народных республиках на сегодня обезврежено более 46 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании в Москве.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу
12:08 05.07.2022 (обновлено: 12:09 05.07.2022)
 
В ЛНР и ДНР обезвредили более 46 тысяч взрывоопасных предметов

Шойгу: в ЛНР и ДНР обезвредили более 46 тысяч взрывоопасных предметов

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие Украины несут противотанковые мины в Донецкой области
Военнослужащие Украины несут противотанковые мины в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие Украины несут противотанковые мины в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В Луганской и Донецкой народных республиках на сегодня обезврежено более 46 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании в Москве.
"Силами инженерных войск проводятся мероприятия по очистке от мин и взрывоопасных предметов территорий Донецкой и Луганской народных республик. В настоящее время проверено более 3 тысяч 700 гектаров. Обнаружено и обезврежено 46 тысяч 379 взрывоопасных предметов", - сказал Шойгу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей Шойгу
 
 
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