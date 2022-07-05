https://ria.ru/20220705/donbass-1800337121.html

В ЛНР и ДНР обезвредили более 46 тысяч взрывоопасных предметов

В ЛНР и ДНР обезвредили более 46 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 05.07.2022

В ЛНР и ДНР обезвредили более 46 тысяч взрывоопасных предметов

В Луганской и Донецкой народных республиках на сегодня обезврежено более 46 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:08

2022-07-05T12:08

2022-07-05T12:09

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В Луганской и Донецкой народных республиках на сегодня обезврежено более 46 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании в Москве.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

украина

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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу