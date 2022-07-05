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В ЛНР и ДНР обезвредили более 46 тысяч взрывоопасных предметов
В ЛНР и ДНР обезвредили более 46 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 05.07.2022
В ЛНР и ДНР обезвредили более 46 тысяч взрывоопасных предметов
В Луганской и Донецкой народных республиках на сегодня обезврежено более 46 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:08
2022-07-05T12:08
2022-07-05T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В Луганской и Донецкой народных республиках на сегодня обезврежено более 46 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании в Москве.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу
12:08 05.07.2022 (обновлено: 12:09 05.07.2022)
В ЛНР и ДНР обезвредили более 46 тысяч взрывоопасных предметов
Шойгу: в ЛНР и ДНР обезвредили более 46 тысяч взрывоопасных предметов