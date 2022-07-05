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По Донецку выпустили сто артиллерийских боеприпасов натовского калибра - РИА Новости, 05.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/donbass-1800334613.html
По Донецку выпустили сто артиллерийских боеприпасов натовского калибра
По Донецку выпустили сто артиллерийских боеприпасов натовского калибра - РИА Новости, 05.07.2022
По Донецку выпустили сто артиллерийских боеприпасов натовского калибра
Донецк подвергается хаотическому массированному обстрелу украинских войск, выпущено более 100 артиллерийских боеприпасов натовского калибра 155 мм, сообщает... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:04
2022-07-05T12:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
сша
нато
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Донецк подвергается хаотическому массированному обстрелу украинских войск, выпущено более 100 артиллерийских боеприпасов натовского калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, сша, нато
12:04 05.07.2022 (обновлено: 12:05 05.07.2022)
 
По Донецку выпустили сто артиллерийских боеприпасов натовского калибра

Представительство ДНР: по Донецку выпустили сто артиллерийских боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Донецке
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Донецк подвергается хаотическому массированному обстрелу украинских войск, выпущено более 100 артиллерийских боеприпасов натовского калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Донецк вновь подвергается хаотическому массированному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. С раннего утра по Куйбышевскому, Киевскому и Ворошиловскому районам выпущено более 100 артиллерийских боеприпасов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)УкраинаСШАНАТО
 
 
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