12:04 05.07.2022 (обновлено: 12:05 05.07.2022)
По Донецку выпустили сто артиллерийских боеприпасов натовского калибра
Представительство ДНР: по Донецку выпустили сто артиллерийских боеприпасов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Донецке
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Донецк подвергается хаотическому массированному обстрелу украинских войск, выпущено более 100 артиллерийских боеприпасов натовского калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Донецк вновь подвергается хаотическому массированному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. С раннего утра по Куйбышевскому, Киевскому и Ворошиловскому районам выпущено более 100 артиллерийских боеприпасов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.