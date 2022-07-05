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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 05.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/donbass-1800330059.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 05.07.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска в 11.40 мск в очередной раз обстреляли Киевский район Донецка, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:55
2022-07-05T12:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.40 мск в очередной раз обстреляли Киевский район Донецка, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о девяти обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220629/tribunal-1798981663.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, сцкк, нато
11:55 05.07.2022 (обновлено: 12:11 05.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка десять снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, собранные в Донецке.
Осколки снарядов, собранные в Донецке. - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов, собранные в Донецке.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.40 мск в очередной раз обстреляли Киевский район Донецка, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский район): выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о девяти обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)УкраинаСЦККНАТО
 
 
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