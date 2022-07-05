https://ria.ru/20220705/donbass-1800327380.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 05.07.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска в 11.25 мск вторника выпустили по Ясиноватой в ДНР 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T11:51

2022-07-05T11:51

2022-07-05T11:53

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.25 мск вторника выпустили по Ясиноватой в ДНР 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

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