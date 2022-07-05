11:51 05.07.2022 (обновлено: 11:53 05.07.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Ясиноватой десять ракет из "Града"
© РИА Новости / Олеся Потапова / Перейти в фотобанкПредставители ДНР в СЦКК фиксируют последствия обстрелов
Представители ДНР в СЦКК фиксируют последствия обстрелов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.25 мск вторника выпустили по Ясиноватой в ДНР 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 11.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 11.30 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.