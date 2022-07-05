Рейтинг@Mail.ru
Мирная жительница погибла из-за обстрела Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/donbass-1800290837.html
Мирная жительница погибла из-за обстрела Донецка украинскими войсками
Мирная жительница погибла из-за обстрела Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 05.07.2022
Мирная жительница погибла из-за обстрела Донецка украинскими войсками
В Донецке в результате обстрелов со стороны ВСУ погибла женщина, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T10:22
2022-07-05T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795839309_0:174:3182:1964_1920x0_80_0_0_d514864fc0b89f40a141ed412bb553f0.jpg
ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. В Донецке в результате обстрелов со стороны ВСУ погибла женщина, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в Telegram-канале.По данным представительства, ВСУ с утра выпустили уже 50 снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району столицы ДНР.Артиллерию такого калибра применяют страны НАТО. США, Канада и Австралия поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц М777. ВСУ регулярно обстреливают из них города Донбасса, что приводит к гибели мирных жителей.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная магистраль города. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220629/tribunal-1798981663.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795839309_451:0:3182:2048_1920x0_80_0_0_0a082e4bf8fc891a130570be8fc617c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, сцкк
10:22 05.07.2022 (обновлено: 11:43 05.07.2022)
 
Мирная жительница погибла из-за обстрела Донецка украинскими войсками

Представительство ДНР: мирная жительница погибла из-за обстрела Донецка ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. В Донецке в результате обстрелов со стороны ВСУ погибла женщина, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в Telegram-канале.

"По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Киевского района города Донецка <...> погибла женщина 1980 года рождения", — говорится в публикации.

По данным представительства, ВСУ с утра выпустили уже 50 снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району столицы ДНР.
Артиллерию такого калибра применяют страны НАТО. США, Канада и Австралия поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц М777. ВСУ регулярно обстреливают из них города Донбасса, что приводит к гибели мирных жителей.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная магистраль города. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 13:46Специальная военная операция на Украине
Бастрыкин предположил, кто мог бы войти в состав трибунала по Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)УкраинаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала