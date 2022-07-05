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Мирная жительница погибла из-за обстрела Донецка украинскими войсками
Мирная жительница погибла из-за обстрела Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 05.07.2022
Мирная жительница погибла из-за обстрела Донецка украинскими войсками
В Донецке в результате обстрелов со стороны ВСУ погибла женщина, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T10:22
2022-07-05T10:22
2022-07-05T11:43
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. В Донецке в результате обстрелов со стороны ВСУ погибла женщина, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в Telegram-канале.По данным представительства, ВСУ с утра выпустили уже 50 снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району столицы ДНР.Артиллерию такого калибра применяют страны НАТО. США, Канада и Австралия поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц М777. ВСУ регулярно обстреливают из них города Донбасса, что приводит к гибели мирных жителей.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная магистраль города. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220629/tribunal-1798981663.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, сцкк
10:22 05.07.2022 (обновлено: 11:43 05.07.2022)
Мирная жительница погибла из-за обстрела Донецка украинскими войсками
Представительство ДНР: мирная жительница погибла из-за обстрела Донецка ВСУ