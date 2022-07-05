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Украинские войска вновь обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска вновь обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 05.07.2022

Украинские войска вновь обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T09:39

2022-07-05T09:39

2022-07-05T09:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

нато

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ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Предыдущий обстрел этого района был зафиксирован представительством в 8.40 мск, украинские войска тогда выпустили также 10 снарядов калибром 155 миллиметра.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, нато