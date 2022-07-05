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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 05.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска утром 5 июля обстреляли Новоселовку и три района Донецка, использовав мины и снаряды натовского калибра, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T08:34

2022-07-05T08:34

2022-07-05T09:07

специальная военная операция на украине

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украина

донецк (днр)

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нато

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ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Украинские войска утром 5 июля обстреляли Новоселовку и три района Донецка, использовав мины и снаряды натовского калибра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.По сообщению представительства в Telegram-канале, Новоселовку обстреляли четырьмя минами калибра 120 миллиметров в 7:35.В 7:55 по Куйбышевскому району столицы ДНР выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров, в 8:20 — столько же боеприпасов по Петровскому району, в 8:10 и 8:40 — по десять таких снарядов ВСУ выпустили по Киевскому району.Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США, Канада и Австралия поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц М777 под такие боеприпасы. ВСУ многократно обстреливали из них города Донбасса, что приводило к гибели мирных жителей.Также на Украине изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную установку "Богдана" под такой калибр.Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Путин подчеркнул, что спецоперация идет по плану, подгонять ее под какие-то сроке неправильно, российские войска достигают поставленных целей.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

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донецк (днр)

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в мире, украина, донецк (днр), сша, нато