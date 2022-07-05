Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/donbass-1800263131.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 05.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска утром 5 июля обстреляли Новоселовку и три района Донецка, использовав мины и снаряды натовского калибра, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T08:34
2022-07-05T09:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецк (днр)
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg
ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Украинские войска утром 5 июля обстреляли Новоселовку и три района Донецка, использовав мины и снаряды натовского калибра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.По сообщению представительства в Telegram-канале, Новоселовку обстреляли четырьмя минами калибра 120 миллиметров в 7:35.В 7:55 по Куйбышевскому району столицы ДНР выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров, в 8:20 — столько же боеприпасов по Петровскому району, в 8:10 и 8:40 — по десять таких снарядов ВСУ выпустили по Киевскому району.Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США, Канада и Австралия поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц М777 под такие боеприпасы. ВСУ многократно обстреливали из них города Донбасса, что приводило к гибели мирных жителей.Также на Украине изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную установку "Богдана" под такой калибр.Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Путин подчеркнул, что спецоперация идет по плану, подгонять ее под какие-то сроке неправильно, российские войска достигают поставленных целей.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
украина
донецк (днр)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5313f82eb4b2920d737749dd662e1cf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донецк (днр), сша, нато
08:34 05.07.2022 (обновлено: 09:07 05.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 15 снарядов натовского калибра по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Донецке
Осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Украинские войска утром 5 июля обстреляли Новоселовку и три района Донецка, использовав мины и снаряды натовского калибра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.
По сообщению представительства в Telegram-канале, Новоселовку обстреляли четырьмя минами калибра 120 миллиметров в 7:35.
В 7:55 по Куйбышевскому району столицы ДНР выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров, в 8:20 — столько же боеприпасов по Петровскому району, в 8:10 и 8:40 — по десять таких снарядов ВСУ выпустили по Киевскому району.
Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США, Канада и Австралия поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц М777 под такие боеприпасы. ВСУ многократно обстреливали из них города Донбасса, что приводило к гибели мирных жителей.
Также на Украине изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную установку "Богдана" под такой калибр.
Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Путин подчеркнул, что спецоперация идет по плану, подгонять ее под какие-то сроке неправильно, российские войска достигают поставленных целей.
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 08:00
История повторяется: нацистов ждет предварительный трибунал
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецк (ДНР)СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала