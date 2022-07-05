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Тимофеев: в 2022 году восстановим права не менее 47 тысяч дольщиков - РИА Новости, 05.07.2022
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Тимофеев: в 2022 году восстановим права не менее 47 тысяч дольщиков
Тимофеев: в 2022 году восстановим права не менее 47 тысяч дольщиков - РИА Новости, 05.07.2022
Тимофеев: в 2022 году восстановим права не менее 47 тысяч дольщиков
В России в первом полугодии 2022 года восстановили права 24,3 тысячи пострадавших участников долевого строительства, это почти половина всех дольщиков, которых... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:50
2022-07-05T12:50
обманутые дольщики в россии
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
общество
жилье
россия
константин тимофеев
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В России в первом полугодии 2022 года восстановили права 24,3 тысячи пострадавших участников долевого строительства, это почти половина всех дольщиков, которых планируется защитить в текущем году, сообщил главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.Он отметил, что с начала года различными механизмами уже восстановлены в правах около 24,3 тысячи человек, из которых 11,6 тысячи защитили российские регионы, а 12,6 тысячи – фонд.К механизмам фонда относятся: завершение строительства проблемных объектов и передача ключей пострадавшим дольщикам, а также выплата денежных компенсаций. К механизмам субъектов РФ: завершение строительства, предоставление компенсационного жилья, выплата компенсаций, привлечение инвестора и другие, пояснил Тимофеев.Главный управляющий директор Фонда развития территорий отметил, что на постоянной основе ведется мониторинг восстановление прав граждан силами регионов. "Сразу можно назвать регионы, которые ускоряют решение проблем пострадавших граждан. Это республики Башкортостан, Татарстан, Волгоградская область. Но есть и регионы, которые постоянно двигают сроки вправо, то есть в сторону продления: Челябинская, Ульяновская, Омская, Нижегородская области, Республика Саха (Якутия), Пермский край", – отметил он.В тоже время Тимофеев подчеркнул, что международные санкции и связанные с этим ограничения не вызвали глобальных проблем с подрядчиками. "Всего в этом году мы достроим порядка 120 объектов силами региональных фондов и на будущий год останется менее 290 объектов. Каждый объект сегодня на контроле, по каждому есть дорожная карта, мониторим выполнение на каждом этапе, фиксируем отставания", – добавил главный управляющий директор фонда.Как сообщил Тимофеев, количество пострадавших дольщиков постоянно снижается, потому что заканчиваются объекты, которые строятся по старым схемам. "У нас на начало года было порядка 130 тысяч дольщиков, которые нуждались в защите, сейчас – 111,8 тысячи", – указал он.Тимофеев подчеркнул, что планы решения проблем обманутых дольщиков к 2024 году остаются в силе. "В части нашей работы перед нами в числе прочих стоит задача решить до конца 2023 года проблему обманутых дольщиков. Более того, я думаю, проблемы уже заявленных дольщиков мы сможем решить даже раньше. Мы работаем над этим, все механизмы есть", - заключил он.
https://realty.ria.ru/20220623/dolschiki-1797533700.html
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обманутые дольщики в россии, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), общество, жилье, россия, константин тимофеев
12:50 05.07.2022
 

Тимофеев: в 2022 году восстановим права не менее 47 тысяч дольщиков

© Фото : Фонд развития территорийГенеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев
Генеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Фото : Фонд развития территорий
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В России в первом полугодии 2022 года восстановили права 24,3 тысячи пострадавших участников долевого строительства, это почти половина всех дольщиков, которых планируется защитить в текущем году, сообщил главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.
"Под восстановлением прав граждан мы понимаем, что человек получил либо ключи, либо деньги. На этот год у нас в плане 47 тысяч человек. Мы его постараемся перевыполнить. И все предпосылки для этого есть", – заявил Тимофеев.
Он отметил, что с начала года различными механизмами уже восстановлены в правах около 24,3 тысячи человек, из которых 11,6 тысячи защитили российские регионы, а 12,6 тысячи – фонд.
К механизмам фонда относятся: завершение строительства проблемных объектов и передача ключей пострадавшим дольщикам, а также выплата денежных компенсаций. К механизмам субъектов РФ: завершение строительства, предоставление компенсационного жилья, выплата компенсаций, привлечение инвестора и другие, пояснил Тимофеев.
Обманутые дольщики - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 12:28
ЕР разработала проект для сокращения сроков компенсаций обманутым дольщикам
Главный управляющий директор Фонда развития территорий отметил, что на постоянной основе ведется мониторинг восстановление прав граждан силами регионов. "Сразу можно назвать регионы, которые ускоряют решение проблем пострадавших граждан. Это республики Башкортостан, Татарстан, Волгоградская область. Но есть и регионы, которые постоянно двигают сроки вправо, то есть в сторону продления: Челябинская, Ульяновская, Омская, Нижегородская области, Республика Саха (Якутия), Пермский край", – отметил он.
В тоже время Тимофеев подчеркнул, что международные санкции и связанные с этим ограничения не вызвали глобальных проблем с подрядчиками. "Всего в этом году мы достроим порядка 120 объектов силами региональных фондов и на будущий год останется менее 290 объектов. Каждый объект сегодня на контроле, по каждому есть дорожная карта, мониторим выполнение на каждом этапе, фиксируем отставания", – добавил главный управляющий директор фонда.
Как сообщил Тимофеев, количество пострадавших дольщиков постоянно снижается, потому что заканчиваются объекты, которые строятся по старым схемам. "У нас на начало года было порядка 130 тысяч дольщиков, которые нуждались в защите, сейчас – 111,8 тысячи", – указал он.
Тимофеев подчеркнул, что планы решения проблем обманутых дольщиков к 2024 году остаются в силе. "В части нашей работы перед нами в числе прочих стоит задача решить до конца 2023 года проблему обманутых дольщиков. Более того, я думаю, проблемы уже заявленных дольщиков мы сможем решить даже раньше. Мы работаем над этим, все механизмы есть", - заключил он.
Здание Счетной Палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 08:30
Счетная палата указала на нерешенные проблемы обманутых дольщиков
 
Обманутые дольщики в РоссииФонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков)ОбществоЖильеРоссияКонстантин Тимофеев
 
 
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