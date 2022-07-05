https://ria.ru/20220705/dolschiki-1800358585.html

Тимофеев: в 2022 году восстановим права не менее 47 тысяч дольщиков

Тимофеев: в 2022 году восстановим права не менее 47 тысяч дольщиков - РИА Новости, 05.07.2022

Тимофеев: в 2022 году восстановим права не менее 47 тысяч дольщиков

В России в первом полугодии 2022 года восстановили права 24,3 тысячи пострадавших участников долевого строительства, это почти половина всех дольщиков, которых... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:50

2022-07-05T12:50

2022-07-05T12:50

обманутые дольщики в россии

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

общество

жилье

россия

константин тимофеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770676636_0:47:1024:623_1920x0_80_0_0_5de9817778ffe7b4cc9b53a8680af96e.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В России в первом полугодии 2022 года восстановили права 24,3 тысячи пострадавших участников долевого строительства, это почти половина всех дольщиков, которых планируется защитить в текущем году, сообщил главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.Он отметил, что с начала года различными механизмами уже восстановлены в правах около 24,3 тысячи человек, из которых 11,6 тысячи защитили российские регионы, а 12,6 тысячи – фонд.К механизмам фонда относятся: завершение строительства проблемных объектов и передача ключей пострадавшим дольщикам, а также выплата денежных компенсаций. К механизмам субъектов РФ: завершение строительства, предоставление компенсационного жилья, выплата компенсаций, привлечение инвестора и другие, пояснил Тимофеев.Главный управляющий директор Фонда развития территорий отметил, что на постоянной основе ведется мониторинг восстановление прав граждан силами регионов. "Сразу можно назвать регионы, которые ускоряют решение проблем пострадавших граждан. Это республики Башкортостан, Татарстан, Волгоградская область. Но есть и регионы, которые постоянно двигают сроки вправо, то есть в сторону продления: Челябинская, Ульяновская, Омская, Нижегородская области, Республика Саха (Якутия), Пермский край", – отметил он.В тоже время Тимофеев подчеркнул, что международные санкции и связанные с этим ограничения не вызвали глобальных проблем с подрядчиками. "Всего в этом году мы достроим порядка 120 объектов силами региональных фондов и на будущий год останется менее 290 объектов. Каждый объект сегодня на контроле, по каждому есть дорожная карта, мониторим выполнение на каждом этапе, фиксируем отставания", – добавил главный управляющий директор фонда.Как сообщил Тимофеев, количество пострадавших дольщиков постоянно снижается, потому что заканчиваются объекты, которые строятся по старым схемам. "У нас на начало года было порядка 130 тысяч дольщиков, которые нуждались в защите, сейчас – 111,8 тысячи", – указал он.Тимофеев подчеркнул, что планы решения проблем обманутых дольщиков к 2024 году остаются в силе. "В части нашей работы перед нами в числе прочих стоит задача решить до конца 2023 года проблему обманутых дольщиков. Более того, я думаю, проблемы уже заявленных дольщиков мы сможем решить даже раньше. Мы работаем над этим, все механизмы есть", - заключил он.

https://realty.ria.ru/20220623/dolschiki-1797533700.html

https://realty.ria.ru/20220701/dolschiki-1799354408.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

обманутые дольщики в россии, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), общество, жилье, россия, константин тимофеев