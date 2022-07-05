https://ria.ru/20220705/dobrovoltsy-1800391685.html

В спецоперации приняли участие четыре тысячи добровольцев со всей России

В спецоперации приняли участие четыре тысячи добровольцев со всей России - РИА Новости, 05.07.2022

В спецоперации приняли участие четыре тысячи добровольцев со всей России

Четыре тысячи добровольцев со всей России приняли участие в специальной военной операции на Украине, сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T14:17

2022-07-05T14:17

2022-07-05T14:21

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

гудермес

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ПЯТИГОРСК, 5 июл - РИА Новости. Четыре тысячи добровольцев со всей России приняли участие в специальной военной операции на Украине, сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов."С начала военной операции из Чеченской Республики, в частности по призыву главы Чечни Рамзана Кадырова, по зову сердца, настоящие патриоты России собрались... В Гудермесе есть университет спецназа, там их обучают, снабжают. Таким образом, на сегодняшний день 4 тысячи добровольцев со всей России приняли участии в спецоперации", - сказал Даудов. Видеозапись его интервью журналистам в Лисичанске в ЛНР разместил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.По словам Даудова, с момента начала военной операции на Украине в ней приняли участие более 10 тысяч бойцов из Чеченской Республики.Как ранее сообщал Кадыров, добровольцы проходят подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, их обучают лучшие инструкторы. Глава региона еженедельно сообщает об отправке на территорию спецоперации новой группы добровольцев со всей России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220704/ukraina-1800159374.html

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украина

гудермес

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, гудермес, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)