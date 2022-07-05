https://ria.ru/20220705/dnr-1800537902.html
ВС России обезвредили в ДНР и ЛНР более 48 тысяч взрывоопасных предметов
ВС России обезвредили в ДНР и ЛНР более 48 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 05.07.2022
ВС России обезвредили в ДНР и ЛНР более 48 тысяч взрывоопасных предметов
Российские сапёры обезвредили в Донецкой и Луганской народных республиках всего более 48 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил во вторник руководитель... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T21:35
2022-07-05T21:35
2022-07-05T21:35
в мире
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788255463_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37be7cfbef8eb02a0ce6aff3ecfdd55f.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские сапёры обезвредили в Донецкой и Луганской народных республиках всего более 48 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 3 751,31 гектара территории, 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); два моста и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 48 232 взрывоопасных предметов", - сказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220705/ukraina-1800222865.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788255463_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_3f11e64c3f4cef2961483b448e49c746.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВС России обезвредили в ДНР и ЛНР более 48 тысяч взрывоопасных предметов
Мизинцев: ВС России обезвредили в ДНР и ЛНР более 48 тысяч взрывоопасных предметов