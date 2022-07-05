https://ria.ru/20220705/dnr-1800537902.html

ВС России обезвредили в ДНР и ЛНР более 48 тысяч взрывоопасных предметов

ВС России обезвредили в ДНР и ЛНР более 48 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 05.07.2022

ВС России обезвредили в ДНР и ЛНР более 48 тысяч взрывоопасных предметов

Российские сапёры обезвредили в Донецкой и Луганской народных республиках всего более 48 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил во вторник руководитель... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T21:35

2022-07-05T21:35

2022-07-05T21:35

в мире

россия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские сапёры обезвредили в Донецкой и Луганской народных республиках всего более 48 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 3 751,31 гектара территории, 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); два моста и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 48 232 взрывоопасных предметов", - сказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220705/ukraina-1800222865.html

россия

луганская народная республика

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в мире, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)